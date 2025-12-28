Селёдка под шубой и без: кулинары рассказали о 3 способах разнообразить любимую новогоднюю закуску (фото)

ВКонтакте

Ссылка Новогодний стол в России не обходится без селёдки под шубой. Но не обязательно каждый год готовить такой салат одинаково. «Клопс» приготовил для вас норвежский, немецкий и авторский калининградский вариант любимой закуски. «Селёдка под шубой» особенная Заранее отварите и остудите все овощи и яйца. Секрет этого способа в том, что компоненты не натираются на тёрке, а режутся мелким кубиком. Благодаря этому текстура у салата особенная, и вкус тоже необычный!

Понадобится: по 2 шт. картофеля, моркови, свёклы, 2 маринованных огурчика, филе одной сельди, 2 яйца, луковица. Майонез, соль по вкусу. Тёртый хрен (готовый) — 2 чайные ложки. Первый слой — селёдка с луком, его изюминкой будет заправка: столовая ложка готового хрена.

Второй — картофель. Не забудьте его присолить и смешайте с майонезом. Третий — маринованные огурцы. Нарежьте их первыми и откиньте на сито, даже обсушите бумажным полотенцем, чтоб салат не потёк. Соус не нужен.

Четвёртый слой — морковь с майонезом, пятый — яйцо. Нарезанную кубиками свёклу выкладываем поверх всего, её тоже предварительно смешиваем с майонезом. Готовому салату, как обычно, желательно дать постоять в холодильнике хотя бы пару часов.

Салат немецкой домохозяйки Порадует тех, кто хотел бы обойтись без свёклы. Это классическое блюдо севера Германии названо так, во-первых, за свою простоту — не нужно быть шеф-поваром, чтоб оно получилось вкусно. А во-вторых, оно питательное и не требует дорогих продуктов. Какие-то из ингредиентов есть у вас в холодильнике даже прямо сейчас.

Понадобится: филе одной сельди, кисло-сладкое яблоко, луковица, 1-2 маринованных огурца, по 2-3 варёных картофелины и крутых яйца. Для заправки лучше взять сметану или греческий йогурт, можно пополам со сливками 20%. Немного лимонного сока и ложка зерновой горчицы. Все компоненты нужно нарезать и поперчить чёрным перцем. Солить, скорее всего, не надо — в рыбе и огурце соли уже достаточно. Но пробуйте, это по вкусу. Сбрызните салат лимонным соком, заправьте йогуртом и горчицей и дайте пару часов постоять в холодильнике.

Норвежский селёдочный салат Это традиционный рождественский салат в Норвегии так популярен, что как-то раз его готовил в эфире телепрограммы видный политический деятель страны. Нам он откроет новые грани привычного вкуса, так как в его составе свёкла не обычная, а маринованная. Её можно купить готовую или сделать самостоятельно.