Селёдка под шубой и без: кулинары рассказали о 3 способах разнообразить любимую новогоднюю закуску (фото)

Новогодний стол в России не обходится без селёдки под шубой. Но не обязательно каждый год готовить такой салат одинаково. «Клопс» приготовил для вас норвежский, немецкий и авторский калининградский вариант любимой закуски.
«Селёдка под шубой» особенная
Заранее отварите и остудите все овощи и яйца. Секрет этого способа в том, что компоненты не натираются на тёрке, а режутся мелким кубиком. Благодаря этому текстура у салата особенная, и вкус тоже необычный!
Понадобится: по 2 шт. картофеля, моркови, свёклы, 2 маринованных огурчика, филе одной сельди, 2 яйца, луковица. Майонез, соль по вкусу. Тёртый хрен (готовый) — 2 чайные ложки.
Первый слой — селёдка с луком, его изюминкой будет заправка: столовая ложка готового хрена.
Второй — картофель. Не забудьте его присолить и смешайте с майонезом. Третий — маринованные огурцы. Нарежьте их первыми и откиньте на сито, даже обсушите бумажным полотенцем, чтоб салат не потёк. Соус не нужен.
Четвёртый слой — морковь с майонезом, пятый — яйцо. Нарезанную кубиками свёклу выкладываем поверх всего, её тоже предварительно смешиваем с майонезом. Готовому салату, как обычно, желательно дать постоять в холодильнике хотя бы пару часов.
Салат немецкой домохозяйки
Порадует тех, кто хотел бы обойтись без свёклы. Это классическое блюдо севера Германии названо так, во-первых, за свою простоту — не нужно быть шеф-поваром, чтоб оно получилось вкусно. А во-вторых, оно питательное и не требует дорогих продуктов. Какие-то из ингредиентов есть у вас в холодильнике даже прямо сейчас.
Понадобится: филе одной сельди, кисло-сладкое яблоко, луковица, 1-2 маринованных огурца, по 2-3 варёных картофелины и крутых яйца. Для заправки лучше взять сметану или греческий йогурт, можно пополам со сливками 20%. Немного лимонного сока и ложка зерновой горчицы.
Все компоненты нужно нарезать и поперчить чёрным перцем. Солить, скорее всего, не надо — в рыбе и огурце соли уже достаточно. Но пробуйте, это по вкусу. Сбрызните салат лимонным соком, заправьте йогуртом и горчицей и дайте пару часов постоять в холодильнике.
Норвежский селёдочный салат
Это традиционный рождественский салат в Норвегии так популярен, что как-то раз его готовил в эфире телепрограммы видный политический деятель страны. Нам он откроет новые грани привычного вкуса, так как в его составе свёкла не обычная, а маринованная. Её можно купить готовую или сделать самостоятельно.
Понадобится: филе одной селёдки, 4 отварных в мундире картофелины, 150-200 маринованной свёклы, 12 маленьких корнишонов или 2-3 маринованных огурца, 1 яблоко, красная луковица, соль, перец и 150 мл греческого йогурта. 2 столовых ложки маринада из-под свёклы.
Очистить картошку, все ингредиенты аккуратно нарезать маленькими кубиками. Посолить и поперчить. Смешать йогурт и сок из-под свёклы. Заправить и убрать салат в холодильник на несколько часов — настояться.
Как замариновать свёклу: запеките корнеплод до мягкости. Нарежьте кружками и сложите в зип-пакет. Добавьте чайную ложку коричневого сахара, немного соли, кориандр и красный перец по вкусу и чайную ложку уксуса 9%. Перемешать и оставить на холоде. Утром готово.