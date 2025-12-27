Новогодний паштет в желе: праздничное блюдо избавит от необходимости готовить 31 декабря (пошаговые фото)

ВКонтакте

Ссылка Такой паштет, или, вернее, террин по-французски называется Pâté Grand Mere. Несмотря на немного пафосное название, готовится он просто, экзотических добавок не требует. А главное — позволяет не стоять у плиты 31 декабря. Рецепт проверял «Клопс». На первый взгляд это кажется трудоёмким и долгим, но в реальности приготовление можно разделить на кратковременные серии простых операций. В первый день — приготовление паштетной массы. Вло второй — её запекание и желирование готового террина. Между ними должно пройти несколько часов (ночь). Потом паштет ещё пару дней созревает. А в нужный момент его остаётся только достать и нарезать. Рецепт взят из книги The Professional Chef, Culinary Institute of America. Понадобится: 250 г куриной печени

250 г свиной лопатки, нарежем небольшими кубиками

1 луковичка, мелко порубим

1-2 столовых ложки бренди

1 ст. ложки соли (без горки)

10 мл растительного масла + еще немного для обжаривания

2 кусочка тостового хлеба без корки, нарежем на небольшие кусочки

80 мл молока

1 яйцо

50 мл сливок 20%

чёрный и белый перец, тимьян, мускатный орех, лавровый лист, зелень петрушки — по вкусу Для желирования 1 стакан бульона (куриного, говяжьего, можно использовать кубик)

1 ст. ложка желатина

День первый Время: 15—20 минут С хлеба срежем корочки, нарежем кубиком и зальём молоком. На растительном масле быстро обжарим куриную печень, снимаем с огня. На той же сковородке тушим мелко нарезанный лук, вливаем бренди и даем выпариться спирту. Смешиваем печень и лук, добавляем лавровый лист, соль, перец, тимьян и растительное масло. Добавляем свинину и петрушку и всё вместе измельчаем в блендере.

К белому хлебу добавляем сливки, яйцо, белый перец и мускатный орех, хорошо вымешиваем. Объединяем обе массы и ещё раз взбиваем в блендере. Форму (можно взять одноразовую из фольги) прямоугольную выстилаем пищевой плёнкой и выкладываем на дно внахлест ломтики бекона. Сверху — паштетная масса, закрываем её свободными хвостиками бекона, закрываем пленкой и отправляем в холодильник на ночь. День второй 60-75 минут (запекание) + 30 минут заливка Форму с террином достаём из холодильника и помещаем в более объёмную форму для запекания (на дно подстелить полотенчико). Наполняем бОльшую водой так, чтоб она перекрывала примерно 2/3 маленькой по высоте. Верх закрываем фольгой и запекаем террин час — час 15 на 150 градусах.

Тем временем делаем желе. Можно обойтись и без него, особенно, если вы не планируете террин хранить, но с ним — вкуснее. Желатин замачиваем в холодной воде (на 1 часть желатина — 5 частей воды) на 10-15 минут. Процеживаем бульон через 2-3 слоя марли, добавляем в него разбухший отцеженный желатин и ещё раз прогреваем, но уже не кипятим — желатин потеряет свойства. Разворачиваем паштет, сливаем жидкость, возвращаем его обратно в форму и заливаем желированным бульоном, так, чтоб был полностью покрыт. Накрываем фольгой и опять ставим в холодильник. Теперь уже — хотя бы на сутки, а лучше — на два дня. Готовый террин нарезваем на ломтики и подаём или как есть, или с тостами и булочками с хрустящей корочкой. Можно добавить тонкие ломтики лимона.