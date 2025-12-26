Маникюр, стрижки и косметология: какие бьюти-услуги калининградки выбирают перед Новым годом

ВКонтакте

Более половины жительниц Калининградской области собираются записаться к мастерам в преддверии праздников, а средний бюджет на красоту перед Новым годом составляет почти 8 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Услуг» в пятницу, 26 декабря.

В преддверии Нового года 61% жительниц региона планируют посетить салоны красоты или частных мастеров. Чаще всего женщины ходят на бьюти-процедуры раз в месяц — так ответили 47% участниц опроса. Несколько раз в неделю к мастерам приходят 9% респонденток, раз в неделю — 15%. Самой востребованной услугой перед праздниками стал маникюр — его планируют сделать 68% опрошенных. На втором месте — стрижки (53%), далее идут окрашивание волос (52%) и косметологические процедуры (25%). Четверть участниц опроса также собираются записаться на педикюр, а каждая пятая — на массаж.

Чаще всего женщины решаются на новые процедуры, чтобы нравиться себе — этот вариант выбрали 67% респонденток. Ещё 32% готовятся к праздничным мероприятиям и корпоративам. Акции и скидки мотивируют 21% участниц опроса, советы друзей — 16%. Для 12% поводом становятся подарочные сертификаты, а 10% хотят попробовать процедуры, которые сейчас активно обсуждают блогеры.

Чаще всего жительницы региона планируют потратить на бьюти-процедуры перед праздниками не более 5 000 рублей — такой ответ дали 48% участниц опроса. Бюджет от 5 001 до 10 000 рублей закладывают 26%, от 10 001 до 20 000 рублей — 12%. Более 20 000 рублей готовы потратить 8% респонденток. В среднем калининградки рассчитывают потратить на подготовку к Новому году 7 987 рублей.