В Калининграде на перекрёстке улицы Театральной и Гвардейского проспекта водитель троллейбуса сбил женщину

В Калининграде на перекрёстке улицы Театральной и Гвардейского проспекта водитель троллейбуса сбил пешехода 1990 года рождения. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Инцидент произошёл в четверг, 25 декабря, в 18:47. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал троллейбус. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, её увезли в больницу. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.