Стало известно о травмах женщины, сбитой троллейбусом на Театральной

Женщина, сбитая троллейбусом на перекрёстке Театральной и Гвардейского проспекта получила множественные травмы. Об этом «Клопс» рассказал источник, близко знакомый с ситуацией. ДТП произошло вечером в четверг, 25 декабря.

«Пострадавшая была госпитализирована в БСМП с множественными тяжёлыми травмами, в том числе сотрясением головного мозга. У женщины размозженные раны нижней части спины и таза, открытая рана брюшной полости, открытые переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника, костей таза и левой руки», — рассказал источник.

В областном минздраве «Клопс» сообщили, что «сбитая троллейбусом находится в реанимации. Наблюдается положительная динамика, впереди длительное лечение».