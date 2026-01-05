Полиция возбудила уголовное дело против водителя троллейбуса, который задавил женщину на Гвардейском проспекте в Калининграде

ВКонтакте

В Калининграде полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении водителя троллейбуса, который задавил женщину на Гвардейском проспекте. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает региональное УМВД России.

Инцидент случился 25 декабря 2025 года в 18:47. На Гвардейском проспекте 66-летний водитель троллейбуса совершил наезд на 35-летнюю женщину.

По данным правоохранителей, мужчина, управляя троллейбусом «Синара», двигался по ул. Театральной в направлении ул. Галицкого. При повороте направо на запрещающий сигнал светофора водитель допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому переходу, отметили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в отделение реанимации. У нее диагностирован разрыв мочевого пузыря и закрытый перелом таза.

«В настоящее время следователем ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.