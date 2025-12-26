Стало известно о состоянии женщины, сбитой троллейбусом на Театральной

Женщина, сбитая троллейбусом на перекрёстке Театральной и Гвардейского проспекта в Калининграде, пока в тяжёлом состоянии. Она находится под наблюдением врачей, сообщили «Клопс» в областном минздраве. ДТП произошло вечером в четверг, 25 декабря.
«Пациент в реанимации, в БСМП», — сказали в ведомстве.
Как комментировали ранее в ГАИ, женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал троллейбус.
Вечером в четверг из-за этой аварии временно изменилось движение троллейбусов №2 и автобусов №4 и 72.