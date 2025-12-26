Мужчины поднимали троллейбус, сбитая женщина стонала: очевидцы — о страшном ДТП на Театральной

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В троллейбусе, переехавшем девушку на перекрёстке Гвардейского проспекта и Театральной в Калининграде, возвращались с экскурсии десятиклассники. Они тоже принимали участие в спасении пострадавшей, рассказали «Клопс» родители школьников.

«Моя дочь школьница ехала с классом с экскурсии, — говорит собеседница «Клопс». — Водитель переехал девушку. Дочь говорит, что в салоне было такое ощущение, будто проехались по лежачему полицейскому».

Пассажиры стали кричать водителю, чтобы он остановился. Когда открылись двери, люди увидели, что пострадавшая находится под 15-тонной махиной.

«Девочки из класса рыдали от увиденного. Наши мальчишки все поднимали этот троллейбус вместе с мужчинами. К операции спасения присоединились автомобилисты, пассажиры и прохожие, которые были рядом, а женщина стонала, она была в сознании», — передаёт слова дочери Валентина.

Татьяна сама была на месте трагедии, она сопровождала экскурсию. «Водитель был в шоке, — вспоминает женщина. — Он как будто не заметил пешехода. Было уже темно, а девушка вся в чёрном. Он сразу позвонил всем службам, вызвал скорую».

Татьяна говорит, что дальше педагоги и родители отвели детей на остановку, где те пересели на другой транспорт.