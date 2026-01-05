Сбитая троллейбусом на Театральной женщина скончалась

ВКонтакте

35-летняя женщина, которую 25 декабря на ул. Театральной в Калининграде сбил троллейбус, скончалась в больнице 2 января. Об этом «Клопс» сообщил отец погибшей.

После аварии пострадавшую доставили в отделение реанимации, у неё диагностирован разрыв мочевого пузыря и закрытый перелом таза.