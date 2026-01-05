Сбитая троллейбусом на Театральной женщина скончалась

35-летняя женщина, которую 25 декабря на ул. Театральной в Калининграде сбил троллейбус, скончалась в больнице 2 января. Об этом «Клопс» сообщил отец погибшей.
После аварии пострадавшую доставили в отделение реанимации, у неё диагностирован разрыв мочевого пузыря и закрытый перелом таза.
Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал троллейбус. Очевидцы руками поднимали 15-тонную машину, чтобы извлечь пострадавшую из-под колёс. В отношении 66-летнего водителя троллейбуса возбуждено уголовное дело.