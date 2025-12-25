Калининград попал в топ городов, где особо раскошелились на новогодние украшения: как выглядит первая пятёрка (фото)

ВКонтакте

Калининград занял шестое место в рейтинге городов по количеству потраченных денег на новогодние украшения. Об этом сообщает RTVI по результатам исследования «Тендерскопа».

Местные власти заплатили за искусственные ёлки, игрушки, гирлянды, световые фигуры и фотозону на острове Канта 80,2 млн рублей. Это больше, чем в Красноярске (75 млн рублей), Чите (71 млн рублей), Челябинске (63 млн рублей) и Барнауле (62 млн рублей).

Первое место в рейтинге с отрывом занял Санкт-Петербург, где на украшения ушло 1,23 млрд рублей. Это в три раза больше, чем у Москвы (414 млн рублей). На эти деньги в Северной столице украсили Адмиралтейский район, нарядили обычные ёлки и установили мультимедийные, подсветили мосты, деревья, фасады зданий и т. д.

Тройку лидеров замкнул Сыктывкар с 186 млн рублей. Четвёртую и пятую строчки списка разделили Благовещенск и Салехард (126 и 109 млн рублей соответственно).