Калининград попал в топ городов, где особо раскошелились на новогодние украшения: как выглядит первая пятёрка (фото)

  1. Калининград
Калининград занял шестое место в рейтинге городов по количеству потраченных денег на новогодние украшения. Об этом сообщает RTVI по результатам исследования «Тендерскопа». 

Местные власти заплатили за искусственные ёлки, игрушки, гирлянды, световые фигуры и фотозону на острове Канта 80,2 млн рублей. Это больше, чем в Красноярске (75 млн рублей), Чите (71 млн рублей), Челябинске (63 млн рублей) и Барнауле (62 млн рублей). 

Первое место в рейтинге с отрывом занял Санкт-Петербург, где на украшения ушло 1,23 млрд рублей. Это в три раза больше, чем у Москвы (414 млн рублей). На эти деньги в Северной столице украсили Адмиралтейский район, нарядили обычные ёлки и установили мультимедийные, подсветили мосты, деревья, фасады зданий и т. д. 

Тройку лидеров замкнул Сыктывкар с 186 млн рублей. Четвёртую и пятую строчки списка разделили Благовещенск и Салехард (126 и 109 млн рублей соответственно). 

Главную новогоднюю ёлку Калининграда установили на площади Победы 16 декабря. Как выглядят новые украшения и световые фигуры, можно посмотреть в фоторепортаже «Клопс»

