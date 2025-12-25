Снег будет, но какой: синоптики уточнили, удастся ли калининградцам встретить Новый год с сугробами

ВКонтакте

Синоптики уточнили, удастся ли жителям региона встретить конец 2025-го с сугробами. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

С 30 декабря температура опустится до нуля и даже ниже, а 31 числа градусники покажут от -5°С до -1°С. Из-за арктического воздуха, поступающего с тыловой части циклона, начнутся интенсивные заряды снега, мокрого снега и крупы, которые принесут кратковременные снегопады по области. Метеорологи утверждают, что конвективные процессы над Балтикой могут привести к образованию снежного покрова вплоть до 1 января. Однако его плотность будет варьироваться в зависимости от местоположения: в некоторых районах он может достигать 10-15 см, в то время как в других будет незначителен.

Согласно расчётам моделей ECMWF и GFS, арктическая воздушная масса в сочетании с разницей температур на поверхности воды (+6...+7°С) и высотой образования осадков (-10...-13°С на 1,5 км) может даже привести к слабым грозам. Что касается дорожной ситуации, то ожидаются ухудшение видимости, снежный накат и гололедица. Не обойдётся и без сильного ветра — на побережье, возможно, до 15-18 м/с и более.