За год цена на «квадрат» жилья в Калининграде выросла на 12-16% — аналитики

За год цена на «квадрат» жилья в Калининграде выросла на 12-16%. Об этом, ссылаясь на данные ЦИАН, пишут «Ведомости».

Областной центр попал в список российских городов, где показатель вырос сильнее всего. Аналогичные показатели фиксируют в Москве, Ижевске, Севастополе, Санкт-Петербурге и Чебоксарах. Объём предложения в этих городах при этом резко сократился — в среднем на 19%. 

В среднем в 2025 году стоимость вторичного жилья в российских городах с населением более 500 тыс. человек выросла на 8%.  В «Авито» связывают скачок с инфляцией и постепенным снижением ключевой ставки, что влияет на ожидания участников рынка. В агентстве «Этажи» отмечают, что в первом полугодии активность на рынке вторичной недвижимости была наиболее слабой. Во втором полугодии реализовалась часть отложенного спроса благодаря снижению ключевой ставки.

Жители Калининградской области стали задумываться о разводе или вообще решают не оформлять брак, чтобы обойти ограничения на выдачу семейной ипотеки. Об этом «Клопс» рассказала ипотечный брокер Алина Буханевич.

Тренды калининградского рынка недвижимости
