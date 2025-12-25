В Калининградской области на новогодних выходных изменится расписание пригородных поездов

ВКонтакте

На новогодних праздниках в Калининградской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом предупреждает мининфраструктуры региона.

В среду, 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8 и 10 января поезда №6312 и 6315 будут отходить с Южного вокзала в Багратионовск в 8:25, а обратно в Калининград — в 14:15.

В те же даты поезда Мамоновского направления №6305 и 6308 будут отправляться с Южного вокзала в 10:25, а обратно в Калининград — в 16:20.

31 декабря поезда №6332, 6381 и 6382 поедут со станции Неман-Новый в Калининград в 5:47. 11 января составы №6385, 6386 и 6331 отправятся с Южного вокзала в Неман в 18:21, а №6334, 6387 и 6388 — со станции Неман-Новый в Калиинград в 17:20.