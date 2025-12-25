09:48

В Калининградской области на новогодних выходных изменится расписание пригородных поездов

  1. Калининград
Автор:
В Калининградской области на новогодних выходных изменится расписание пригородных поездов - Новости Калининграда | Иллюстрация: мининфраструктуры Калининградской области/КЖД
Иллюстрация: мининфраструктуры Калининградской области/КЖД

На новогодних праздниках в Калининградской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом предупреждает мининфраструктуры региона. 

В среду, 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8 и 10 января поезда №6312 и 6315 будут отходить с Южного вокзала в Багратионовск в 8:25, а обратно в Калининград — в 14:15. 

В те же даты поезда Мамоновского направления №6305 и 6308 будут отправляться с Южного вокзала в 10:25, а обратно в Калининград — в 16:20. 

31 декабря поезда №6332, 6381 и 6382 поедут со станции Неман-Новый в Калининград в 5:47. 11 января составы №6385, 6386 и 6331 отправятся с Южного вокзала в Неман в 18:21, а №6334, 6387 и 6388 — со станции Неман-Новый в Калиинград в 17:20. 

С 3 января 2026 года в Калининградской области вырастет стоимость проезда в пригородных поездах. 

Тема:
Новый год 2026
Свежие новости по теме
«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах
01 января 2026
11:47
Россиянам объяснили, где и когда смотреть новогоднее обращение Путина
30 декабря 2025
11:03
Благословение Вселенной или кошмар наяву: большой прогноз для всех знаков зодиака на первую половину 2026 года
29 декабря 2025
15:57
Немецкая, корейская и армянская кухня: 5 рецептов салатов, которые сметут со стола за считанные минуты
29 декабря 2025
14:09
Сколько бутербродов с красной икрой можно съесть за раз: отвечает специалист-диетолог Минздрава
29 декабря 2025
11:42
Все новости по теме
3 419
Общественный транспорт
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать