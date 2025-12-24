Синоптики рассказали, стоит ли ждать калининградцам снега на Новый год

ВКонтакте

У жителей региона появились шансы встретить Новый год со снегом. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в среду, 24 декабря.

«Сейчас температура на 31 число рассчитывается в минусе (~0...-5°С), при этом уже 29-30 числа поступление холодного воздуха на высотах должно «запустить» конвективные процессы над морем, а это значит, что высока вероятность снежных зарядов, которые будут обильно осыпать регион снегом перед Новым годом. Модели ожидают наличие снежного покрова к ночи 1 января на большей части Прибалтики, при этом его высота в условиях локальных осадков может сильно разниться», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что в Калининградской области такая погода может установиться впервые с 2017-го. Это не точный прогноз, уточнили синоптики, добавив, что тенденции к дальнейшему похолоданию в начале января тоже сохраняются.