Тельцы ценят уют, а Весы — эстетику: карты таро подсказали, какому новогоднему подарку обрадуются представители знаков зодиака

Выбор новогоднего подарка часто превращается в задачу со множеством неизвестных: хочется порадовать человека и угадать с вещью, которая действительно пригодится. Астрология не даёт точных инструкций, но помогает лучше понять характер и привычки, а значит, и подобрать подарок с большим шансом на отклик. «Клопс» подскажет идею для каждого знака зодиака — с опорой на арканы и наступающий год.

Овен — Колесница

Овны предпочитают динамику и конкретику. В новом году для них особенно важно ощущение движения и результата.
Подойдут подарки, связанные с активностью: спортивные аксессуары, умные часы, абонементы на занятия, полезные гаджеты, обучающие курсы с чёткой целью.

Менее удачным выбором станут декоративные или символические вещи без практического применения.

Телец — Императрица

Тельцы ценят стабильность, комфорт и качество. Для них важны вещи, которые служат долго и создают ощущение уюта.
Хороший вариант — текстиль для дома, качественная косметика, парфюм, сертификаты в рестораны или магазины с понятным ассортиментом.

Слишком вычурные или экспериментальные подарки могут не понравиться стабильным представителям земной стихии.

Тельцы ценят уют, а Весы — эстетику: карты таро подсказали, какому новогоднему подарку обрадуются представители знаков зодиака - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Близнецы — Маг

Близнецы тянутся к информации, общению и новым впечатлениям. Им подойдут книги на нестандартные темы, настольные игры, билеты на яркие события, подписки на сервисы, компактные гаджеты.

Менее удачны будут однотипные и дежурные подарки.

Рак — Луна

Для Раков важен эмоциональный контекст и ощущение заботы. Подойдут подарки, связанные с домом и близкими: фотоальбомы, ароматы для дома, тёплый текстиль, вещи с личной историей.

Формальные и безличные варианты могут восприниматься как плохой презент.

Тельцы ценят уют, а Весы — эстетику: карты таро подсказали, какому новогоднему подарку обрадуются представители знаков зодиака - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Лев — Солнце

Львы ценят внимание и визуальную составляющую подарка. Подойдут аксессуары, украшения, элементы гардероба, сертификаты на уход или фотосессию — всё, что подчёркивает индивидуальность.

Слишком утилитарные вещи могут показаться скучными.

Дева — Отшельник

Девы ориентированы на пользу и продуманность, но также ценят аккуратность и качество. Хороший выбор — практичные органайзеры, умные устройства для дома, качественная канцелярия, полезные курсы, товары для здоровья.

Менее удачными будут подарки, у которых нет чёткого спектра применения. 

Весы — Влюблённые

Для воздушной стихии важна гармония и эстетика. Подарок должен быть визуально приятным и вписываться в их пространство. Подойдут предметы декора, роскошные украшения, парфюм, сертификаты на культурные или расслабляющие занятия.

Если вы купили подарок за пару дней до праздника и как следует над ним не постарались — Весы это точно не оценят.

Скорпион — Смерть

Скорпионы ценят смысл и глубину. Им подойдут раритетные книги, редкие или нишевые ароматы, символичные украшения.

Поверхностные и дешёвые подарки редко производят впечатление.

Тельцы ценят уют, а Весы — эстетику: карты таро подсказали, какому новогоднему подарку обрадуются представители знаков зодиака - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Стрелец — Шут

Стрельцы ориентированы на развитие и расширение горизонтов. Хорошие варианты — трэвел-аксессуары, книги о путешествиях, курсы, билеты на необычные представления.

Подарки, связанные с бытовой рутиной, могут показаться неактуальными.

Козерог — Император 

Козероги ценят практичность и долгосрочную пользу. Им подойдут качественные аксессуары, техника, деловые вещи, обучение и всё, что помогает в работе и планировании.

А вот подарки, не несущие конкретного функционала, могут огорчить.

Водолей — Звезда

Водолеи тянутся к новому и нестандартному. Хороший выбор — необычные гаджеты, дизайнерские предметы, подписки на сервисы, подарки с технологической или социальной идеей.

Банальные варианты могут не заинтересовать представителя воздушной стихии.

Тельцы ценят уют, а Весы — эстетику: карты таро подсказали, какому новогоднему подарку обрадуются представители знаков зодиака - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Рыбы — Верховная Жрица

Рыбы чувствительны к настроению и атмосфере. Им подойдут творческие наборы, всё, что связано с музыкой, сладкие ароматы, арт-объекты в дом, вещи для отдыха и восстановления.

Презенты, не отвечающие внутренним эстетическим воззрениям, могут не порадовать и даже огорчить.

