Тельцы ценят уют, а Весы — эстетику: карты таро подсказали, какому новогоднему подарку обрадуются представители знаков зодиака

Ссылка Выбор новогоднего подарка часто превращается в задачу со множеством неизвестных: хочется порадовать человека и угадать с вещью, которая действительно пригодится. Астрология не даёт точных инструкций, но помогает лучше понять характер и привычки, а значит, и подобрать подарок с большим шансом на отклик. «Клопс» подскажет идею для каждого знака зодиака — с опорой на арканы и наступающий год. Овен — Колесница Овны предпочитают динамику и конкретику. В новом году для них особенно важно ощущение движения и результата.

Подойдут подарки, связанные с активностью: спортивные аксессуары, умные часы, абонементы на занятия, полезные гаджеты, обучающие курсы с чёткой целью.



Менее удачным выбором станут декоративные или символические вещи без практического применения. Телец — Императрица Тельцы ценят стабильность, комфорт и качество. Для них важны вещи, которые служат долго и создают ощущение уюта.

Хороший вариант — текстиль для дома, качественная косметика, парфюм, сертификаты в рестораны или магазины с понятным ассортиментом.



Слишком вычурные или экспериментальные подарки могут не понравиться стабильным представителям земной стихии.

Ссылка Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Близнецы — Маг Близнецы тянутся к информации, общению и новым впечатлениям. Им подойдут книги на нестандартные темы, настольные игры, билеты на яркие события, подписки на сервисы, компактные гаджеты. Менее удачны будут однотипные и дежурные подарки. Рак — Луна Для Раков важен эмоциональный контекст и ощущение заботы. Подойдут подарки, связанные с домом и близкими: фотоальбомы, ароматы для дома, тёплый текстиль, вещи с личной историей. Формальные и безличные варианты могут восприниматься как плохой презент.

Лев — Солнце Львы ценят внимание и визуальную составляющую подарка. Подойдут аксессуары, украшения, элементы гардероба, сертификаты на уход или фотосессию — всё, что подчёркивает индивидуальность. Слишком утилитарные вещи могут показаться скучными. Дева — Отшельник Девы ориентированы на пользу и продуманность, но также ценят аккуратность и качество. Хороший выбор — практичные органайзеры, умные устройства для дома, качественная канцелярия, полезные курсы, товары для здоровья. Менее удачными будут подарки, у которых нет чёткого спектра применения. Весы — Влюблённые Для воздушной стихии важна гармония и эстетика. Подарок должен быть визуально приятным и вписываться в их пространство. Подойдут предметы декора, роскошные украшения, парфюм, сертификаты на культурные или расслабляющие занятия. Если вы купили подарок за пару дней до праздника и как следует над ним не постарались — Весы это точно не оценят. Скорпион — Смерть Скорпионы ценят смысл и глубину. Им подойдут раритетные книги, редкие или нишевые ароматы, символичные украшения. Поверхностные и дешёвые подарки редко производят впечатление.

Стрелец — Шут Стрельцы ориентированы на развитие и расширение горизонтов. Хорошие варианты — трэвел-аксессуары, книги о путешествиях, курсы, билеты на необычные представления. Подарки, связанные с бытовой рутиной, могут показаться неактуальными. Козерог — Император Козероги ценят практичность и долгосрочную пользу. Им подойдут качественные аксессуары, техника, деловые вещи, обучение и всё, что помогает в работе и планировании. А вот подарки, не несущие конкретного функционала, могут огорчить. Водолей — Звезда Водолеи тянутся к новому и нестандартному. Хороший выбор — необычные гаджеты, дизайнерские предметы, подписки на сервисы, подарки с технологической или социальной идеей. Банальные варианты могут не заинтересовать представителя воздушной стихии.

