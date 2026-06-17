00:38

Освежающий обед для жаркого лета: готовим классическую окрошку на кефире с минералкой

  1. Рецепты
Автор:
Освежающий обед для жаркого лета: готовим классическую окрошку на кефире с минералкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Окрошка считается одним из самых популярных летних блюд. Благодаря овощам, она получается лёгкой, но сытной, а кефир помогает быстро охладиться в знойную жару. Чтобы суп получился по-настоящему вкусным, в него стоит добавить приправы и немного воды. Простым рецептом окрошки на кефире с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. кефир 2,5–3% — 1 л;
  2. газированная вода — 500 мл;
  3. докторская колбаса — 300 г;
  4. картофель — 4 шт;
  5. перепелиные яйца — 4 шт;
  6. огурцы — 3 шт;
  7. редис — 8 шт;
  8. свежая зелень (зелёный лук, укроп) — 1 пучок;
  9. сметана — 1 ст. л; 
  10. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Картофель с яйцами отварить и очистить. Нарезать кубиками вместе с колбасой, редисом и огурцами. Зелень измельчить и слегка растереть руками с солью.

Смешать кефир с холодной водой, регулируя густоту по вкусу. Залить овощи и приправить. Подавать охлаждённым со столовой ложкой сметаны. Для более пикантного вкуса можно добавить немного горчицы. 

Окрошку можно приготовить не только с кефиром, но и с квасом

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы
18:48
Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом
06:36
Самый простой рецепт без выпечки: как за пару минут порадовать себя диетическим десертом с творогом и ягодами
03:17
От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури
Вчера
22:51
Правильная обрезка и защита вишнёвых деревьев под конец июня — раскрываем секрет больших и сочных ягод
Вчера
12:41
Все новости по теме
15 744
Кулинария рецепты