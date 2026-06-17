Освежающий обед для жаркого лета: готовим классическую окрошку на кефире с минералкой

Ингредиенты

кефир 2,5–3% — 1 л; газированная вода — 500 мл; докторская колбаса — 300 г; картофель — 4 шт; перепелиные яйца — 4 шт; огурцы — 3 шт; редис — 8 шт; свежая зелень (зелёный лук, укроп) — 1 пучок; сметана — 1 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель с яйцами отварить и очистить. Нарезать кубиками вместе с колбасой, редисом и огурцами. Зелень измельчить и слегка растереть руками с солью.

Смешать кефир с холодной водой, регулируя густоту по вкусу. Залить овощи и приправить. Подавать охлаждённым со столовой ложкой сметаны. Для более пикантного вкуса можно добавить немного горчицы.