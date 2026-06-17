Освежающий обед для жаркого лета: готовим классическую окрошку на кефире с минералкой

Окрошка считается одним из самых популярных летних блюд. Благодаря овощам, она получается лёгкой, но сытной, а кефир помогает быстро охладиться в знойную жару. Чтобы суп получился по-настоящему вкусным, в него стоит добавить приправы и немного воды. Простым рецептом окрошки на кефире с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- кефир 2,5–3% — 1 л;
- газированная вода — 500 мл;
- докторская колбаса — 300 г;
- картофель — 4 шт;
- перепелиные яйца — 4 шт;
- огурцы — 3 шт;
- редис — 8 шт;
- свежая зелень (зелёный лук, укроп) — 1 пучок;
- сметана — 1 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель с яйцами отварить и очистить. Нарезать кубиками вместе с колбасой, редисом и огурцами. Зелень измельчить и слегка растереть руками с солью.
Смешать кефир с холодной водой, регулируя густоту по вкусу. Залить овощи и приправить. Подавать охлаждённым со столовой ложкой сметаны. Для более пикантного вкуса можно добавить немного горчицы.
Окрошку можно приготовить не только с кефиром, но и с квасом.