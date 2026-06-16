01:07

Фитнес-рецепт из растительного белка: как сделать вкусные котлеты из нута, которые легко заменят любое мясо

  1. Рецепты
Автор:
Фитнес-рецепт из растительного белка: как сделать вкусные котлеты из нута, которые легко заменят любое мясо - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Котлеты из нута — это настоящий подарок для тех, кто ищет баланс между пользой и лёгким, диетическим питанием. Бобовые в составе обеспечивают организм растительным белком и клетчаткой, даря чувство сытости на весь день. При этом котлеты получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, поэтому их хочется готовить снова и снова. Простой рецепт этого блюда узнал «Клопс».  

Ингредиенты 

  • нут — 600 г;
  • репчатый лук — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • растительное масло — 1 ст. л. 

Приготовление

Нут замочить на ночь в холодной воде, затем отварить до готовности, согласно инструкции на упаковке. Лук мелко нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи до мягкости. 

Отварной нут вместе с зажаркой измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Из получившегося фарша сформовать котлеты и обвалять их в сухарях. Обжарить на медленном с двух сторон до золотистой корочки. Подавать с салатом из зелени и свежих овощей.

Из нута готовят не только диетические котлеты, но и сытную закуску — хумус с овощными палочками

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы
18:48
Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом
06:36
Самый простой рецепт без выпечки: как за пару минут порадовать себя диетическим десертом с творогом и ягодами
03:17
От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури
Вчера
22:51
Правильная обрезка и защита вишнёвых деревьев под конец июня — раскрываем секрет больших и сочных ягод
Вчера
12:41
Все новости по теме
6 293
Кулинария рецепты