Фитнес-рецепт из растительного белка: как сделать вкусные котлеты из нута, которые легко заменят любое мясо

Котлеты из нута — это настоящий подарок для тех, кто ищет баланс между пользой и лёгким, диетическим питанием. Бобовые в составе обеспечивают организм растительным белком и клетчаткой, даря чувство сытости на весь день. При этом котлеты получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, поэтому их хочется готовить снова и снова. Простой рецепт этого блюда узнал «Клопс».
Ингредиенты
- нут — 600 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- панировочные сухари — 100 г;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
Нут замочить на ночь в холодной воде, затем отварить до готовности, согласно инструкции на упаковке. Лук мелко нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи до мягкости.
Отварной нут вместе с зажаркой измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Из получившегося фарша сформовать котлеты и обвалять их в сухарях. Обжарить на медленном с двух сторон до золотистой корочки. Подавать с салатом из зелени и свежих овощей.
Из нута готовят не только диетические котлеты, но и сытную закуску — хумус с овощными палочками.