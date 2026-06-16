Фитнес-рецепт из растительного белка: как сделать вкусные котлеты из нута, которые легко заменят любое мясо

Ингредиенты

нут — 600 г;

репчатый лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

панировочные сухари — 100 г;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Нут замочить на ночь в холодной воде, затем отварить до готовности, согласно инструкции на упаковке. Лук мелко нашинковать, морковь натереть на тёрке. Обжарить овощи до мягкости.

Отварной нут вместе с зажаркой измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Из получившегося фарша сформовать котлеты и обвалять их в сухарях. Обжарить на медленном с двух сторон до золотистой корочки. Подавать с салатом из зелени и свежих овощей.