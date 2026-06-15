К чаю, блинам, сырникам и творогу: варим дома клубничное варенье с мятой по бабушкиному рецепту

Ингредиенты

клубника — 1 кг;

свежая мята — 5 листиков;

лимонный сок — 1 ст. л;

сахар — 1 кг.

Приготовление

Клубнику промыть, обсушить и удалить хвостики. Крупные ягоды разрезать пополам. Засыпать сахаром и поставить в холодильник на шесть часов, чтобы выделился весь сок.

Пересыпать всё в сотейник с толстым дном, поставить на медленный огонь и довести до кипения, аккуратно внимая пену ложкой. Положить мяту и варить ещё 5–7 минут. Дать остыть при комнатной температуре в течение 4–6 часов.

Затем варить ещё несколько раз по 5–10 минут, а в последний заход добавить лимонный сок, чтобы сохранился насыщенный красный цвет. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.