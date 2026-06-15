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К чаю, блинам, сырникам и творогу: варим дома клубничное варенье с мятой по бабушкиному рецепту

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К чаю, блинам, сырникам и творогу: варим дома клубничное варенье с мятой по бабушкиному рецепту - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Летом полки магазинов и рынков ломятся от ароматной клубники. Свежие ягоды можно есть и так, но они также подойдут для приготовления варенья, которое будет радовать не только в тёплый сезон, но и холодными зимними вечерами. Главное — добавить правильное количество сахара и секретный ингредиент. Какой именно, выяснил «Клопс». 

Ингредиенты 

  • клубника — 1 кг;
  • свежая мята — 5 листиков;
  • лимонный сок — 1 ст. л;
  • сахар — 1 кг. 

Приготовление

Клубнику промыть, обсушить и удалить хвостики. Крупные ягоды разрезать пополам. Засыпать сахаром и поставить в холодильник на шесть часов, чтобы выделился весь сок. 

Пересыпать всё в сотейник с толстым дном, поставить на медленный огонь и довести до кипения, аккуратно внимая пену ложкой. Положить мяту и варить ещё 5–7 минут. Дать остыть при комнатной температуре в течение 4–6 часов. 

Затем варить ещё несколько раз по 5–10 минут, а в последний заход добавить лимонный сок, чтобы сохранился насыщенный красный цвет. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Свежую клубнику также можно использовать для приготовления летнего лимонада, а варенье подать к сырникам, вареникам или овсяной каше

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