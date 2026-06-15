К чаю, блинам, сырникам и творогу: варим дома клубничное варенье с мятой по бабушкиному рецепту

Летом полки магазинов и рынков ломятся от ароматной клубники. Свежие ягоды можно есть и так, но они также подойдут для приготовления варенья, которое будет радовать не только в тёплый сезон, но и холодными зимними вечерами. Главное — добавить правильное количество сахара и секретный ингредиент. Какой именно, выяснил «Клопс».
Ингредиенты
- клубника — 1 кг;
- свежая мята — 5 листиков;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- сахар — 1 кг.
Приготовление
Клубнику промыть, обсушить и удалить хвостики. Крупные ягоды разрезать пополам. Засыпать сахаром и поставить в холодильник на шесть часов, чтобы выделился весь сок.
Пересыпать всё в сотейник с толстым дном, поставить на медленный огонь и довести до кипения, аккуратно внимая пену ложкой. Положить мяту и варить ещё 5–7 минут. Дать остыть при комнатной температуре в течение 4–6 часов.
Затем варить ещё несколько раз по 5–10 минут, а в последний заход добавить лимонный сок, чтобы сохранился насыщенный красный цвет. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Свежую клубнику также можно использовать для приготовления летнего лимонада, а варенье подать к сырникам, вареникам или овсяной каше.