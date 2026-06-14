Мясо тает во рту, а овощи остаются плотными: раскрываем секрет приготовления настоящего азу по-татарски с говядиной

Азу — традиционное татарское блюдо с мясом, овощами и томатным соусом. Приготовить его получается не у всех, ведь важно сделать так, чтобы говядина стала нежной и таяла во рту, овощи не первратились в кашу, а томатный соус не был слишком кислым. Секретами настоящего азу с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- говядина (лопатка или бедро) — 600 г;
- солёные огурцы — 2 шт;
- репчатый лук — 2 шт;
- томатная паста — 1 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- бульон — 1 стакан;
- топлёное масло — 2 ст. л;
- картофель — 5 шт;
- соль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Приготовление
Мясо нарезать кубиками толщиной примерно 2–4 см. Лук мелко нашинковать и обжарить на топлёном масле до мягкости. Добавить мясо и готовить 10 минут, пока не появится румяная корочка. Положить огурцы, специи, томатную пасту или помидоры в собственном соку и тушить под крышкой 5 минут.
Залить всё горячим бульоном, добавить нарезанную кубиком картошку и томить на медленном огне полчаса. В конце положить чеснок, лавровый лист и подождать ещё 10 минут. Готовое блюдо подавать со свежей зеленью.
Ещё одно иностранное блюдо из овощей, которое не оставит равнодушными гостей и домочадцев, — классический французский рататуй.