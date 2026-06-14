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Мясо тает во рту, а овощи остаются плотными: раскрываем секрет приготовления настоящего азу по-татарски с говядиной

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Мясо тает во рту, а овощи остаются плотными: раскрываем секрет приготовления настоящего азу по-татарски с говядиной - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Азу — традиционное татарское блюдо с мясом, овощами и томатным соусом. Приготовить его получается не у всех, ведь важно сделать так, чтобы говядина стала нежной и таяла во рту, овощи не первратились в кашу, а томатный соус не был слишком кислым. Секретами настоящего азу с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. говядина (лопатка или бедро) — 600 г;
  2. солёные огурцы — 2 шт;
  3. репчатый лук — 2 шт;
  4. томатная паста — 1 ст. л; 
  5. чеснок — 2 зубчика;
  6. бульон — 1 стакан;
  7. топлёное масло — 2 ст. л;
  8. картофель — 5 шт;
  9. соль, перец, лавровый лист — по вкусу. 

Приготовление

Мясо нарезать кубиками толщиной примерно 2–4 см. Лук мелко нашинковать и обжарить на топлёном масле до мягкости. Добавить мясо и готовить 10 минут, пока не появится румяная корочка. Положить огурцы, специи, томатную пасту или помидоры в собственном соку и тушить под крышкой 5 минут. 

Залить всё горячим бульоном, добавить нарезанную кубиком картошку и томить на медленном огне полчаса. В конце положить чеснок, лавровый лист и подождать ещё 10 минут. Готовое блюдо подавать со свежей зеленью. 

Ещё одно иностранное блюдо из овощей, которое не оставит равнодушными гостей и домочадцев, — классический французский рататуй

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