Мясо тает во рту, а овощи остаются плотными: раскрываем секрет приготовления настоящего азу по-татарски с говядиной

Ингредиенты

говядина (лопатка или бедро) — 600 г; солёные огурцы — 2 шт; репчатый лук — 2 шт; томатная паста — 1 ст. л; чеснок — 2 зубчика; бульон — 1 стакан; топлёное масло — 2 ст. л; картофель — 5 шт; соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарезать кубиками толщиной примерно 2–4 см. Лук мелко нашинковать и обжарить на топлёном масле до мягкости. Добавить мясо и готовить 10 минут, пока не появится румяная корочка. Положить огурцы, специи, томатную пасту или помидоры в собственном соку и тушить под крышкой 5 минут.

Залить всё горячим бульоном, добавить нарезанную кубиком картошку и томить на медленном огне полчаса. В конце положить чеснок, лавровый лист и подождать ещё 10 минут. Готовое блюдо подавать со свежей зеленью.