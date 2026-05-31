Меняем представление о диетическом питании: как за пару минут приготовить тёплый салат с медовой заправкой

Ингредиенты

куриное филе — 300 г; болгарский перец — 2 шт; красный лук — 1 шт; цукини — 1 шт; помидоры черри — 6 шт; чеснок — 2 зубчика; оливковое масло — 3 ст. л; сладкая паприка — 1 ч. л; соевый соус — 1 ст. л; лимонный сок — 1 ч. л; мёд — 1 ч. л; руккола, шпинат, айсберг — 200 г; свежие петрушка и укроп — по 1 веточке; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарезать на мелкие кусочки, приправить всеми специями, полить оливковым маслом с соевым соусом и оставить в холодильнике мариноваться на 10 минут. Затем обжарить с чесноком до румяной корочки в течение 10 минут.

Перец нарезать соломкой, кабачок — кольцами толщиной примерно 1 см, лук — полукольцами, помидоры черри — пополам. В сковороде, где готовилась курица, обжарить красный лук с чесноком, добавить соевый соус и мёд. Затем положить перец и кабачки. Готовить до состояния аль-денте, когда овощи снаружи стали мягче, а внутри остаются слегка хрустящими.

Смешать все ингредиенты в глубокой миске и добавить микс салатных листьев. Сверху выложить половинки помидоров черри и посыпать свежей зеленью.