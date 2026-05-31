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Меняем представление о диетическом питании: как за пару минут приготовить тёплый салат с медовой заправкой

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Меняем представление о диетическом питании: как за пару минут приготовить тёплый салат с медовой заправкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Тёплый салат — идеальный вариант для тех, кто решил сбросить лишний вес, так как низкокалорийные продукты приобретают не только насыщенный вкус, но и приятную текстуру. Сочетание маринованной курицы, тушёных овощей, хрустящих листьев салата и свежей зелени раскрываются вместе с медово-соевой заправкой. Буйство ароматов и вкусов насыщает на весь день и не портит фигуру. Простым рецептом такого блюда с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  1. куриное филе — 300 г;
  2. болгарский перец — 2 шт;
  3. красный лук — 1 шт;
  4. цукини — 1 шт;
  5. помидоры черри — 6 шт;
  6. чеснок — 2 зубчика;
  7. оливковое масло — 3 ст. л; 
  8. сладкая паприка — 1 ч. л; 
  9. соевый соус — 1 ст. л; 
  10. лимонный сок — 1 ч. л; 
  11. мёд — 1 ч. л;
  12. руккола, шпинат, айсберг — 200 г; 
  13. свежие петрушка и укроп — по 1 веточке;
  14. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Мясо нарезать на мелкие кусочки, приправить всеми специями, полить оливковым маслом с соевым соусом и оставить в холодильнике мариноваться на 10 минут.  Затем обжарить с чесноком до румяной корочки в течение 10 минут. 

Перец нарезать соломкой, кабачок — кольцами толщиной примерно 1 см, лук — полукольцами, помидоры черри — пополам. В сковороде, где готовилась курица, обжарить красный лук с чесноком, добавить соевый соус и мёд. Затем положить перец и кабачки. Готовить до состояния аль-денте, когда овощи снаружи стали мягче, а внутри остаются слегка хрустящими. 

Смешать все ингредиенты в глубокой миске и добавить микс салатных листьев. Сверху выложить половинки помидоров черри и посыпать свежей зеленью. 

При сервировке тёплого салата с овощами и курицей используется свежая зелень, однако это скоропортящийся продукт, который требует особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки укропа и петрушки, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс». 

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