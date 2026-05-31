Меняем представление о диетическом питании: как за пару минут приготовить тёплый салат с медовой заправкой

Тёплый салат — идеальный вариант для тех, кто решил сбросить лишний вес, так как низкокалорийные продукты приобретают не только насыщенный вкус, но и приятную текстуру. Сочетание маринованной курицы, тушёных овощей, хрустящих листьев салата и свежей зелени раскрываются вместе с медово-соевой заправкой. Буйство ароматов и вкусов насыщает на весь день и не портит фигуру. Простым рецептом такого блюда с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- куриное филе — 300 г;
- болгарский перец — 2 шт;
- красный лук — 1 шт;
- цукини — 1 шт;
- помидоры черри — 6 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- сладкая паприка — 1 ч. л;
- соевый соус — 1 ст. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- мёд — 1 ч. л;
- руккола, шпинат, айсберг — 200 г;
- свежие петрушка и укроп — по 1 веточке;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Мясо нарезать на мелкие кусочки, приправить всеми специями, полить оливковым маслом с соевым соусом и оставить в холодильнике мариноваться на 10 минут. Затем обжарить с чесноком до румяной корочки в течение 10 минут.
Перец нарезать соломкой, кабачок — кольцами толщиной примерно 1 см, лук — полукольцами, помидоры черри — пополам. В сковороде, где готовилась курица, обжарить красный лук с чесноком, добавить соевый соус и мёд. Затем положить перец и кабачки. Готовить до состояния аль-денте, когда овощи снаружи стали мягче, а внутри остаются слегка хрустящими.
Смешать все ингредиенты в глубокой миске и добавить микс салатных листьев. Сверху выложить половинки помидоров черри и посыпать свежей зеленью.
При сервировке тёплого салата с овощами и курицей используется свежая зелень, однако это скоропортящийся продукт, который требует особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки укропа и петрушки, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс».