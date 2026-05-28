Сытно, просто и вкусно: готовим домашний рассольник на крепком говяжьем бульоне

Один из самых популярных супов в русской кухне — рассольник. Его любят за крепкий говяжий бульон и рассыпчатую перловку, которые идеально сочетаются с солёными огурцами. Однако при его приготовлении важно не переборщить с ингредиентами и правильно подобрать специи. Как сварить идеальный рассольник, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- говядина на кости — 600 г;
- перловая крупа — 100 г;
- солёные огурцы — 3–4 шт;
- картофель — 4 шт;
- морковь — 1 шт;
- репчатый лук — 2 шт;
- огуречный рассол — 150 мл;
- лавровый лист, перец горошком, свежие укроп и петрушка — по вкусу.
Приготовление
Залить мясо 1,5 литра холодной воды, довести до кипения и снять пену. Добавить одну очищенную луковицу и перец горошком. Ослабить огонь до минимума и варить два часа. Говядину вынуть и нарезать на кусочки, а жидкость процедить.
Перловку промыть, залить частью горячего бульона отварить до полуготовности в течение 30–40 минут.
Морковь натереть на крупной тёрке, лук нашинковать. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. Затем добавить мелконарезанные солёные огурцы и готовить ещё 5–7 минут.
В чистый процеженный бульон положить нарезанный кубиками картофель и перловку. Варить 10–15 минут, затем добавить зажарку, огурцы и мясо. Влить огуречный рассол, регулируя кислоту по вкусу. Довести до кипения и варить на медленном огне ещё 5–7 минут.
В конце положить лавровый лист и нарубленную зелень. Перед сервировкой дать супу настояться 20–30 минут. Подавать со столовой ложкой сметаны.
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