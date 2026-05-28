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Сытно, просто и вкусно: готовим домашний рассольник на крепком говяжьем бульоне

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Сытно, просто и вкусно: готовим домашний рассольник на крепком говяжьем бульоне - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Один из самых популярных супов в русской кухне — рассольник. Его любят за крепкий говяжий бульон и рассыпчатую перловку, которые идеально сочетаются с солёными огурцами. Однако при его приготовлении важно не переборщить с ингредиентами и правильно подобрать специи. Как сварить идеальный рассольник, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. говядина на кости — 600 г;
  2. перловая крупа — 100 г;
  3. солёные огурцы — 3–4 шт;
  4. картофель — 4 шт; 
  5. морковь — 1 шт;
  6. репчатый лук — 2 шт;
  7. огуречный рассол — 150 мл;
  8. лавровый лист, перец горошком, свежие укроп и петрушка — по вкусу. 

Приготовление 

Залить мясо 1,5 литра холодной воды, довести до кипения и снять пену. Добавить одну очищенную луковицу и перец горошком. Ослабить огонь до минимума и варить два часа. Говядину вынуть и нарезать на кусочки, а жидкость процедить. 

Перловку промыть, залить частью горячего бульона отварить до полуготовности в течение 30–40 минут. 

Морковь натереть на крупной тёрке, лук нашинковать. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. Затем добавить мелконарезанные солёные огурцы и готовить ещё 5–7 минут. 

В чистый процеженный бульон положить нарезанный кубиками картофель и перловку. Варить 10–15 минут, затем добавить зажарку, огурцы и мясо. Влить огуречный рассол, регулируя кислоту по вкусу. Довести до кипения и варить на медленном огне ещё 5–7 минут.

В конце положить лавровый лист и нарубленную зелень. Перед сервировкой дать супу настояться 20–30 минут. Подавать со столовой ложкой сметаны. 

Для тех, кому больше по душе лёгкие овощные супы, «Клопс» узнал рецепт домашних щей на квашеной капусте

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