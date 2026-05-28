С грядки — на десертную тарелку: как самому испечь тыквенный пирог как из американских фильмов

Обычно пироги готовят с ягодами и фруктами, но выпечка получится вкусной и с тыквой. Этот овощ используется не только в супах и гарнирах, но и в кондитерском деле, так как его сладковатая мякоть отлично сочетается с корицей и сахаром. Идеальный вариант — американский тыквенный пирог, который мы часто встречаем в фильмах. Простым рецептом этого десерта с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- пшеничная мука — 250 г;
- сливочное масло — 120 г;
- холодная вода — 3–4 ст. л;
- тыква — 400 г;
- яйца — 3 шт;
- сливки 33% — 200 мл;
- сахар — 150 г;
- молотая корица — 1 ч. л;
- молотый имбирь — половина чайной ложки;
- мускатный орех — четверть чайной ложки.
Приготовление
Смешать муку, сахар и щепотку соли. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и пальцами перетереть всю массу в крошку. В несколько заходов влить ледяную воду, пока тесто не соберётся в комок. Обернуть его плёнкой и убрать в холодильник на полчаса.
Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать мелким кубиком и запечь в духовке при 180 °С в течение 30 минут. Затем измельчить овощ в блендере до состояния однородного пюре. Смешать его со сливками, специями, яйцом и сахаром.
Охлаждённое песочное тесто раскатать в круг чуть больше диаметра формы. В дне сделать несколько проколов вилкой и влить начинку.
Поставить пирог в разогретую до 200 °С духовку на 15 минут, затем уменьшить температуру до 170 °С и подождать ещё 45 минут. Готовая начинка должна быть следка упругой в центре.
Подавать десерт в охлаждённом виде. Украсить молотой корицей и взбитыми сливками.
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