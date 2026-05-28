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С грядки — на десертную тарелку: как самому испечь тыквенный пирог как из американских фильмов

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С грядки — на десертную тарелку: как самому испечь тыквенный пирог как из американских фильмов - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Обычно пироги готовят с ягодами и фруктами, но выпечка получится вкусной и с тыквой. Этот овощ используется не только в супах и гарнирах, но и в кондитерском деле, так как его сладковатая мякоть отлично сочетается с корицей и сахаром. Идеальный вариант — американский тыквенный пирог, который мы часто встречаем в фильмах. Простым рецептом этого десерта с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты

  1. пшеничная мука — 250 г; 
  2. сливочное масло — 120 г; 
  3. холодная вода — 3–4 ст. л;
  4. тыква — 400 г; 
  5. яйца — 3 шт; 
  6. сливки 33% — 200 мл; 
  7. сахар — 150 г; 
  8. молотая корица — 1 ч. л; 
  9. молотый имбирь — половина чайной ложки; 
  10. мускатный орех — четверть чайной ложки.

Приготовление 

Смешать муку, сахар и щепотку соли. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и пальцами перетереть всю массу в крошку. В несколько заходов влить ледяную воду, пока тесто не соберётся в комок. Обернуть его плёнкой и убрать в холодильник на полчаса. 

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать мелким кубиком и запечь в духовке при 180 °С в течение 30 минут. Затем измельчить овощ в блендере до состояния однородного пюре. Смешать его со сливками, специями, яйцом и сахаром. 

Охлаждённое песочное тесто раскатать в круг чуть больше диаметра формы. В дне сделать несколько проколов вилкой и влить начинку. 

Поставить пирог в разогретую до 200 °С духовку на 15 минут, затем уменьшить температуру до 170 °С и подождать ещё 45 минут. Готовая начинка должна быть следка упругой в центре. 

Подавать десерт в охлаждённом виде. Украсить молотой корицей и взбитыми сливками. 

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