С грядки — на десертную тарелку: как самому испечь тыквенный пирог как из американских фильмов

Ингредиенты

пшеничная мука — 250 г; сливочное масло — 120 г; холодная вода — 3–4 ст. л; тыква — 400 г; яйца — 3 шт; сливки 33% — 200 мл; сахар — 150 г; молотая корица — 1 ч. л; молотый имбирь — половина чайной ложки; мускатный орех — четверть чайной ложки.

Приготовление

Смешать муку, сахар и щепотку соли. Добавить нарезанное кубиками холодное сливочное масло и пальцами перетереть всю массу в крошку. В несколько заходов влить ледяную воду, пока тесто не соберётся в комок. Обернуть его плёнкой и убрать в холодильник на полчаса.

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать мелким кубиком и запечь в духовке при 180 °С в течение 30 минут. Затем измельчить овощ в блендере до состояния однородного пюре. Смешать его со сливками, специями, яйцом и сахаром.

Охлаждённое песочное тесто раскатать в круг чуть больше диаметра формы. В дне сделать несколько проколов вилкой и влить начинку.

Поставить пирог в разогретую до 200 °С духовку на 15 минут, затем уменьшить температуру до 170 °С и подождать ещё 45 минут. Готовая начинка должна быть следка упругой в центре.

Подавать десерт в охлаждённом виде. Украсить молотой корицей и взбитыми сливками.