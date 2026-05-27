Все соседи сбежались на этот аппетитный хруст: как самому приготовить малосольные огурцы с секретным ингредиентом

Ингредиенты

огурцы — 1 кг;

свежий укроп — 2 веточки;

холодная вода — 1,5 л;

соль — 3 ст. л;

чёрный перец горошком — 10 шт;

чеснок — 4 зубчика;

листья хрена — 5 шт.

Приготовление

Промыть листья хрена и выложить в кастрюлю. Чеснок очистить и нарезать тонкими слайсами. У огурцов отрезать кончики и вместе с чесноком добавить к листьям.

Всыпать соль и залить всё водой. Сверху положить укроп и перец. Накрыть содержимое тарелкой, поставить гнёт и убрать всё в холодильник на 1–3 дня.