Все соседи сбежались на этот аппетитный хруст: как самому приготовить малосольные огурцы с секретным ингредиентом

Малосольные огурцы продаются в любом магазине, но не каждый производитель может похвастаться качественным продуктом. Чаще всего овощи получаются водянистыми и безвкусными. Гораздо лучше приготовить такую закуску своими руками, ведь делается это проще, чем кажется на первый взгляд. Простой рецепт домашних малосольных огурцов узнал «Клопс».
Ингредиенты
- огурцы — 1 кг;
- свежий укроп — 2 веточки;
- холодная вода — 1,5 л;
- соль — 3 ст. л;
- чёрный перец горошком — 10 шт;
- чеснок — 4 зубчика;
- листья хрена — 5 шт.
Приготовление
Промыть листья хрена и выложить в кастрюлю. Чеснок очистить и нарезать тонкими слайсами. У огурцов отрезать кончики и вместе с чесноком добавить к листьям.
Всыпать соль и залить всё водой. Сверху положить укроп и перец. Накрыть содержимое тарелкой, поставить гнёт и убрать всё в холодильник на 1–3 дня.
При засолке огурцов используется свежая зелень, однако это скоропортящийся продукт, который требует особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки укропа и петрушки, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс».