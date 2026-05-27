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Все соседи сбежались на этот аппетитный хруст: как самому приготовить малосольные огурцы с секретным ингредиентом

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Все соседи сбежались на этот аппетитный хруст: как самому приготовить малосольные огурцы с секретным ингредиентом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Малосольные огурцы продаются в любом магазине, но не каждый производитель может похвастаться качественным продуктом. Чаще всего овощи получаются водянистыми и безвкусными. Гораздо лучше приготовить такую закуску своими руками, ведь делается это проще, чем кажется на первый взгляд. Простой рецепт домашних малосольных огурцов узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • огурцы — 1 кг;
  • свежий укроп — 2 веточки;
  • холодная вода — 1,5 л;
  • соль — 3 ст. л;
  • чёрный перец горошком — 10 шт;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • листья хрена — 5 шт.

Приготовление

Промыть листья хрена и выложить в кастрюлю. Чеснок очистить и нарезать тонкими слайсами. У огурцов отрезать кончики и вместе с чесноком добавить к листьям. 

Всыпать соль и залить всё водой. Сверху положить укроп и перец. Накрыть содержимое тарелкой, поставить гнёт и убрать всё в холодильник на 1–3 дня. 

При засолке огурцов используется свежая зелень, однако это скоропортящийся продукт, который требует особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки укропа и петрушки, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс».

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