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Полчаса и нежнейший десерт уже на столе: делимся рецептом ленивого манника на яблочном соке

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Полчаса и нежнейший десерт уже на столе: делимся рецептом ленивого манника на яблочном соке - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Когда гости уже на подходе, а к чаю ничего нет, нужно быстро приготовить простой десерт из ингредиентов, которые есть на любой кухне. К таким «спасительным» рецептам «Клопс» отнёс ленивый манник, ведь на него нужны лишь крупа, яблочный сок и сахар. 

Ингредиенты 

  1. манная крупа — 200 г;
  2. мука — 40 г;
  3. сахар — 120 г;
  4. подсолнечное масло — 100 мл;
  5. яблочный сок — 200 мл;
  6. разрыхлитель — 1 ч. л.;
  7. соль — 1 щепотка.

Приготовление

Залить манку яблочным соком и оставить на час. Добавить масло, сахар и соль, затем тщательно перемешать. Туда же просеять муку с разрыхлителем. По желанию можно добавить сухофрукты, ягоды, изюм или кусочки яблока. 

Выложить тесто в застеленную пергаментом форму и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут.  Готовность манника можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой из середины, десерт готов. 

Для любителей изысканных десертов, которые подойдут не только к чаю, но и к бокалу вина, «Клопс» узнал рецепт груши, запечённой с сыром, мёдом и орешками.

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