Полчаса и нежнейший десерт уже на столе: делимся рецептом ленивого манника на яблочном соке

Ингредиенты

манная крупа — 200 г; мука — 40 г; сахар — 120 г; подсолнечное масло — 100 мл; яблочный сок — 200 мл; разрыхлитель — 1 ч. л.; соль — 1 щепотка.

Приготовление

Залить манку яблочным соком и оставить на час. Добавить масло, сахар и соль, затем тщательно перемешать. Туда же просеять муку с разрыхлителем. По желанию можно добавить сухофрукты, ягоды, изюм или кусочки яблока.

Выложить тесто в застеленную пергаментом форму и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Готовность манника можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой из середины, десерт готов.