Полчаса и нежнейший десерт уже на столе: делимся рецептом ленивого манника на яблочном соке

Когда гости уже на подходе, а к чаю ничего нет, нужно быстро приготовить простой десерт из ингредиентов, которые есть на любой кухне. К таким «спасительным» рецептам «Клопс» отнёс ленивый манник, ведь на него нужны лишь крупа, яблочный сок и сахар.
Ингредиенты
- манная крупа — 200 г;
- мука — 40 г;
- сахар — 120 г;
- подсолнечное масло — 100 мл;
- яблочный сок — 200 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка.
Приготовление
Залить манку яблочным соком и оставить на час. Добавить масло, сахар и соль, затем тщательно перемешать. Туда же просеять муку с разрыхлителем. По желанию можно добавить сухофрукты, ягоды, изюм или кусочки яблока.
Выложить тесто в застеленную пергаментом форму и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Готовность манника можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой из середины, десерт готов.
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