Нежный внутри и румяный снаружи: учимся готовить дома классический британский пирог с мясом

Лестерширский пирог, также известный как Мелтон-Моубрей, — традиционное британское блюдо со свининой. Его особенность в том, что после выпечки внутрь добавляют концентрированный бульон с пряностями. Это помогает сохранить тесто внутри влажным и усилить вкус всего пирога. Как приготовить такой шедевр дома, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 110 г;
- сало — 50 г;
- вода — 30 мл;
- яйцо — 1 шт;
- свинина — 250 г;
- мясной бульон — 120 мл;
- желатин — 15 г;
- соль, перец, розмарин — по вкусу.
Приготовление
Просеять муку с солью и добавить треть сала. Растереть смесь руками, а остальной жир залить водой и вскипятить на медленном огне.
Затем влить жидкость в муку, тщательно перемешать и замесить тесто. Четверть отложить, остальное скатать в жар. Обе части накрыть плёнкой и поставить в холодильник на ночь.
Достать тесто и дать ему два часа отдохнуть при комнатной температуре. Аккуратно растянуть массу, чтобы получился горшок. Четвертинку теста раскатать в круглый пласт.
Свинину крупно порубить и приправить. Смазать края заготовки взбитым яйцом, положить внутрь начинку, накрыть крышкой и защипать края.
Разогреть духовку до 180 °C и выпекать пирог 1,5 часа. Растворить желатин в мясном бульоне, проделать в крышке готового пирога отверстие и влить жидкость. Убрать блюдо в холодильник на ночь. Достать за полтора часа до подачи на стол, чтобы мясо стало сочнее и нежнее.
К сытному мясному пирогу подойдёт лёгкий витаминный салат из хрустящей капусты, морковки и яблока.