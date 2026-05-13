Самый простой и дешёвый суп на каждый день: готовим щи с квашеной капустой по проверенному рецепту

Ингредиенты

говядина на кости — 500 г; квашеная капуста — 400 г; картофель — 3 шт; морковь — 1 шт; репчатый лук — 1 шт; свежие укроп и петрушка — 1 пучок; лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу.

Приготовление

Залить мясо холодной водой, поставить на сильный огонь и варить 1,5 часа, периодически снимая пену. Затем вытащить, отделить говядину от кости, разорвать на кусочки и вернуть в бульон.

Квашеную капусту слегка отжать, чтобы убрать лишний рассол, и промыть, если она слишком кислая. Протушить капусту на растительном масле 20 минут. Добавить нашинкованный лук и тёртую морковь. Готовить ещё 10 минут.

Положить в бульон зажарку и картофель, предварительно очищенный и нарезанный мелким кубиком. Варить на медленном огне ещё 15–20 минут. Перед подачей дать щам настояться в горячей кастрюле под крышкой минимум полчаса. Готовое блюдо дополнить столовой ложкой сметаны и украсить свежей зеленью.