В Крыму дроны атаковали пригородный поезд и нежилые объекты, есть погибшие

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В Крыму после ночных ударов ВСУ по нежилым объектам и электричке погибли четыре человека. Об этом глава республики Сергей Аксёнов написал в своём телеграм-канале в четверг, 4 июня.

По предварительным данным, удар по инфраструктуре в Симферополе унёс жизни трёх человек, ещё семеро ранены. На месте работают экстренные службы. При атаке БПЛА на пригородный поезд Азовское — Керчь погиб пассажир, трое пострадали.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — написал губернатор региона.