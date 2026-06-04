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В Крыму дроны атаковали пригородный поезд и нежилые объекты, есть погибшие

  1. Происшествия
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В Крыму после ночных ударов ВСУ по нежилым объектам и электричке погибли четыре человека. Об этом глава республики Сергей Аксёнов написал в своём телеграм-канале в четверг, 4 июня. 

По предварительным данным, удар по инфраструктуре в Симферополе унёс жизни трёх человек, ещё семеро ранены. На месте работают экстренные службы. При атаке БПЛА на пригородный поезд Азовское — Керчь погиб пассажир, трое пострадали.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — написал губернатор региона.

Боевой дрон-камикадзе ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС. Нарушений в работе систем после взрыва не зафиксировали. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остаётся в пределах нормы.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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