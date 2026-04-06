«Думал, всё намного хуже»: посетители сгоревшего ТЦ «Гиант» провели бессонную ночь, молясь за сохранность своих машин

Посетители ТЦ «Гиант», где накануне произошёл крупный пожар, всю ночь переживали за оставшиеся в подземном паркинге машины. Об этом калининградец Андрей рассказал «Клопс» в понедельник, 6 апреля.

После ЧП мужчина практически не спал и следил за новостями о том, что происходит у торгового центра. Утром он одним из первых приехал к «Гианту» и немного подождал, пока сотрудники МЧС разрешат забрать машину.

«Все автомобили целы. Даже не сказать, что они сильно пропахли на самом деле. Я думал, что всё намного хуже. И машины не затопило — там (в паркинге — ред.) сейчас воды примерно сантиметров десять», — добавил собеседник «Клопс».

Очевидцы сообщали, что почти сразу после начала пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте загорелись два автомобиля, припаркованные возле входа в комплекс.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
Свежие новости по теме
Почти сутки непрерывной работы: в Калининграде ликвидировали пожар в ТЦ «Гиант»
«Удалось отстоять мебельный магазин, хотя предпосылки были»: глава управления МЧС — о пожаре в ТЦ «Гиант»
Беспрозванных распорядился проверить систему оповещения во всех торговых центрах Калининградской области
Жители домов на Московском проспекте несли пожарным к горящему «Гианту» воду и перекус (фото)
