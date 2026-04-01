После пожара в калининградском троллейбусе с маршрута снимут вторую такую же машину

После пожара в троллейбусе на Московском проспекте с маршрута снимут вторую машину той же модели. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале в среду, 1 апреля.

Глава региона поручил сити-менеджеру Калининграда Елене Дятловой «оперативно назначить проверку и экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания», а также «оформить официальную претензию производителю». По словам Беспрозванных, сейчас городские службы работают на месте, чтобы как можно скорее восстановить полноценное движение.

«Слава Богу, что обошлось без серьёзных последствий для людей. Обратился к надзорным органам — Следственному комитету и прокуратуре, — чтобы тщательно, детально проверили производителя по факту случившегося. Держу на контроле. Виновные в этой ситуации должны понести полную ответственность!» — заявил губернатор.