Ужас вечернего Моспроспекта: что осталось от троллейбуса, который загорелся с людьми внутри (фото, видео)

На Московском проспекте после пожара в троллейбусе, который загорелся во время движения, остался выгоревший каркас. Кадры с места происшествия «Клопс» прислали читатели в среду, 1 апреля.
У машины полностью выгорела крыша, салон почернел, а от сидений местами остались только обугленные остовы. Внутри свисают расплавленные элементы обшивки, пол и стены закопчены, рядом с троллейбусом на дороге лежат осколки и следы пены после тушения.
«Огонь уничтожил почти весь верх. Вокруг сгоревшей машины всё ещё стоят зеваки. Никто не расходится, все смотрят на то, что осталось от троллейбуса», — рассказывают очевидцы.
Троллейбус загорелся на дороге у бизнес-центра на Московском проспекте. К моменту прибытия экстренных служб транспорт был полностью охвачен огнём, на месте работали пожарные. По словам пассажиров, в момент ЧП в салоне не открывались двери — люди били стёкла и спасались через окна.