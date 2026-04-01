Мэрия Калининграда направит претензию заводу, где собирали загоревшийся на Московском проспекте троллейбус

После пожара в троллейбусе на Московском проспекте власти Калининграда собираются направить претензию заводу-производителю. Об этом замглавы администрации города Игорь Шлыков рассказал «Клопс» в среду, 1 апреля.

По словам чиновника, загоревшийся троллейбус купили в 2024 году, он до сих пор находится на гарантии у производителя — ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"». Городские службы намерены пригласить специалистов завода, чтобы установить причины ЧП и разобраться с последствиями.

Как уточнили в мэрии, троллейбус работал на маршруте №7. Возгорание произошло в 17:45, уже через час пожар потушили. Всех пассажиров эвакуировали, а тех, кому нужно было ехать дальше, пересадили на попутный транспорт бесплатно.

По оперативным данным, пострадали четыре человека. Тяжёлых последствий, как утверждают городские власти, нет. На месте работали сотрудники ГО и ЧС, спасатели, медики, Госавтоинспекция, а также технические службы «КалининградГорТранса» и директор предприятия.

«Дано уже поручение коммунальным службам города максимально быстро ликвидировать [последствия на] месте возгорания <...>. Хотелось бы отметить, что мы в Калининграде за два года полностью обновили транспорт. В 2025-2026 годах на линию выпустили полностью новый 35 троллейбус. Вот, к сожалению, один из них <...> сегодня загорелся», — добавил Шлыков.

Прокуратура области взяла выяснение причин ЧП на контроль. Ведомство также проверит, как в городе были организованы пассажирские перевозки.