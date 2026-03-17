Не раз замечали синяки: что рассказали в суде учителя убитого в Черняховске 7-летнего мальчика

Ссылка Подсудимые слушают выступление свидетелей. Фото: Калининградский областной суд

Ссылка В школе, где учился убитый мальчик из Черняховска, не раз видели у него и его сестры синяки. Об этом рассказали педагоги, вызванные в Калининградский областной суд в качестве свидетелей. Корреспондент «Клопс» побывал на заседании в понедельник, 16 марта. Мама выясняла, почему заявили в полицию По словам классного руководителя шестиклассницы Светы (имя изменено), девочка хорошо учится и школу почти не пропускала. 20 декабря 2024 года я увидела синяк на лице Светы. Та сказала, что ударилась во сне о спинку кровати. Школа обратилась в ПДН. Полицейские приезжали домой к семье, но им не открыли дверь. Потом мама отпросила Свету — мол, дочь заболела. До Нового года оставалось три дня. Потом мама позвонила и сказала, что Света сломала руку и они едут в Калининград. 13 января Света должна была прийти в школу, но мать написала, что ей сделали операцию — сломана ключица. Я инициировала разговор с мамой», — рассказывает свидетель. Беседа с учителями состоялась 17 января и началась с претензий мамы. Анастасия возмущалась, по какому праву о синяках дочери учителя не сказали ей, а сразу пошли в полицию. Классная предупредила, что так будет всегда и это касается всех детей. Мать жаловалась, что у Светы испортился характер, она плохо влияет на брата, стала курить и красть деньги. Анастасия рассказала, что болела и много работает, поэтому воспитание детей взял на себя их отчим. Дескать, Сергей занимается с ними, они делают зарядку. «Анастасия сказала, что дома установили камеру, чтобы исключить наговоры детей на отчима. Она очень много негативного рассказала о своих детях — это меня удивило. Я видела, что Света другой ребёнок, положительный. В жёстких методах воспитания, мне показалось, мать поддерживает отчима. Хотя Света всегда была подготовлена и не пропускала [занятия]», — рассказала классный руководитель. Она добавила, что матери посоветовали взять на себя воспитание детей и обратиться к психологу.

Когда мальчик пропал, учителям не открыли дверь 3 февраля 2025 года, увидев объявление о пропаже Димы (имя изменено), учителя отправились к мальчику домой узнать, что случилось. В квартире была Света. «Она не открыла сразу, а сначала позвонила маме. Нам она рассказала первоначальную версию, что Дима украл деньги и убежал после того, как ему пригрозили детдомом. Уже позднее, когда Свету допрашивали, она рассказала, как их воспитывали и что отчим сломал руку. На допросе девочка сказала, что брат целый день не вставал с кровати. Она к нему не подходила — как я поняла, ей было это сказано взрослыми», — объяснила классный руководитель, которая присутствовала на первом допросе Светы. Учительница помнит, что на допросе девочка была зажата. Ссутулившись, она сидела на стуле с перевязанной рукой. «Она очень много повторяла одно и то же, хотя на вопросы отвечала очень чётко. Говорила, что если с отчимом что-то случится, то мама очень расстроится, так как очень любит его. Вроде и закрыта была, и открыта. Её просили показать свой телефон, но она не дала его посмотреть», — рассказала классная. Отвечая на вопросы о характере Светы, женщина рассказала, что у девочки был определённый круг друзей, она ходила на репетиции, выступала и всегда звонила маме, чтобы отпроситься... Сейчас она продолжает учиться в той же школе. «Света гораздо лучше выглядит. Нет высыпаний на коже — она раньше постоянно чесала, видимо, был дерматит из-за питания, может, из-за нервной обстановки. Стала более свободной, больше общается, лучше выглядит», — добавила сотрудница гимназии. Когда шли поиски Димы, педагога вызвали в Следственный комитет, где на лестнице она встретила маму Димы. «Мальчика обязательно найдут, держитесь, — произнесла учительница. «Тогда, при встрече, мать была слегка встревожена, но не плакала», — добавила педагог.

Подсудимые Анастасия и Сергей. Фото: Калининградский областной суд

Подсудимые пытались поймать учителя на лжи После выступления свидетельницы отчиму убитого мальчика позволили задать вопросы. «Она утверждала, что не видела биологического отца детей, так как он постоянно ходил в море. А он стал ходить в море только с декабря. Насколько её показания могут быть достоверны?» — пошёл в атаку подсудимый. Педагог ответила, что не следит за графиком работы отцов своих учеников. Сергей не унимался: «В 2024 году в школе был скандал, когда дети создали закрытый чат и общались там о курении и наркотических средствах. Что вы можете сказать об этом?» Судья перебил его: вопрос обвиняемого не относился к делу. Слово дали Анастасии. Та тоже говорила в обвинительном тоне, пытаясь подловить педагога на деталях: «Вы ли мне сказали идти к психологу? Или я всё же сама проявила инициативу?» Педагог соглашается: «И вы, и мы тоже. И телефон психолога я вам дала... Очевидно было, что у мамы есть проблемы с девочкой. Психолог не принял бы дочь без мамы».

Ориентировка о пропаже ребёнка

«Почему не возникло сомнений?» Замдиректора гимназии подтвердила, что у детей видели синяки: «Когда у Димы были повреждения, то он сказал, что подрался с сестрой якобы из-за телевизора — какую программу смотреть. У детей всегда была стройная версия, не было разногласий в их объяснениях».