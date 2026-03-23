«Я решила, что он спит»: сестра убитого в Черняховске 7-летнего мальчика — о последнем дне его жизни и истязаниях отчима

ВКонтакте

Телеграм

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Ссылка После смерти семилетнего Димы (имя изменено), убитого отчимом в Черняховске, его сестра была уверена, что мальчик просто спит на втором ярусе кровати. Показания школьницы в понедельник, 23 марта, зачитала в суде прокурор Инна Мазур. На заседании присутствовал журналист «Клопс». Свету (имя изменено) допрашивали трижды, в том числе в первые дни после трагедии. В допросах участвовали сотрудники органов опеки. Поначалу девочка утверждала, что события субботы, 1 февраля 2025 года, помнит плохо. В тот день она была дома с братом, отчим и мать — на работе.

Брат не вставал с кровати На другом допросе девочка дала более подробные ответы: «Я кормила брата пюре и котлетой. Дима не вставал с кровати, я его сама приподняла. Брат жаловался на боль в губах. Отчим мне говорил, что Дима сам себе их раскусал, но я этого не видела». На следующий день Света проснулась около девяти утра. Брат лежал на своём втором ярусе. «Я решила, что он спит. Я с ним не разговаривала. Целый день я ходила по разным магазинам с мамой и отчимом, например, в магазин «Фикс прайс». Димы с нами не было. Вечером мы втроём — я, мама и отчим — поехали к бабушке, маме Сергея. Перед этим, со слов родителей, над Димой решили пошутить — сказали, что его отправят в интернат. Когда мы были у бабушки, отчим и мама уехали домой за братом. Они сказали бабушке, что он наказан, поэтому его не взяли с собой. Затем они вернулись без него и сказали бабушке, что он болеет. В машине мне мама сказала, что когда она одела брата и вышла с ним на улицу, тот сбежал. Через какое-то время мама расплакалась. Так я поняла, что что-то случилось. Но что именно произошло, я тогда не знала», — рассказала девочка следователям. Бабушки отчим и мать поехали искать Диму, а девочка показывала взрослым места, где может быть брат. Никого не найдя, все трое вернулись домой. Там Свету оставили одну и снова уехали на поиски. «Я ждала их, смотрела в окно, хотела увидеть брата. Когда они пришли, у мамы поднялось давление, ей нужно было выпить лекарство. Я сидела с ней в её комнате, присматривала за мамой. Потом она отпустила меня, и я легла отдыхать. Потом я услышала, как отчим сказал, что нужно подать заявление в полицию о пропаже Димы, и они оба уехали. Через некоторое время они вернулись. По их разговору было понятно, что они были в полиции», — сообщила девочка.

Бил ремнём по лицу Девочка рассказала, что Сергей регулярно наказывал её и брата за мелкие провинности. Диму отчим бил ремнём по лицу и губам, лупил железной палкой. Если мы падали, он бил нас ногами. Удары попадали по животу или рёбрам. Мама нас не защищала, иногда говорила, что у неё голова болит. Мать запрещала Диме пить воду, пока он не выполнит то, что она говорит. Диму заставляли приседать, он плакал. Это было не раз. Сергей бил брата ремнём за враньё. Дима плакал, когда Сергей и мать его ругали за то, что он не слушался. В комнате, где мы жили, родители установили камеру, поскольку Дима мог себя царапать, расчёсывать кожу, отчего она у него даже загноилась. В январе 2025 года у Димы поднялась температура, был гной на глазах». Девочка передала слова отчима, что Дима писал по углам и вредничал. Сама Света такого никогда не видела. «Меня Сергей бил ремнём и мог также ударить рукой по голове сзади. Мама видела, что отчим бьёт меня и брата, однако за меня вступалась не всегда, в какие-то моменты. Я говорила об этом бабушке. Мы с Димой рассказали ей, что отчим нас дома обижает, бьёт. Подробности я ей не сообщала. Это было довольно давно, я и брат ходили к бабушке иногда по выходным. Ни мама, ни Сергей никогда не вызывали для нас врача, когда мы с Димой болели или получили травмы. Я видела ссадины на лице Димы. Со слов Сергея, он их сам себе сделал. Но я ни разу не видела, чтобы брат сам себе наносил синяки и ссадины. Отчим записывал на телефон синяки на теле Димы и отправлял маме». Девочка утверждает: Сергей бил брата у неё на глазах в 2024 и 2025 годах. Света ничего не рассказывала об этом папе — боялась отчима.

Детей часто ставили в угол, иногда садиться нельзя было всю ночь. Света вспоминает, что ей хотелось спать. Если разрешали поесть, то стоя. «Однажды я увидела, что Дима стоит в углу на коленях на гречке. Когда он поднялся, на ногах у него была кровь», — звучит в показаниях девочки.

Мама не предлагала помочь Диме Следователь попросил девочку рассказать о звонках мамы с работы, когда она требовала от Димы выполнять физические упражнения. По словам Светы, в течение дня отчим и мать звонили ей на мобильный телефон — они видели по камере, что происходит в комнате. «Сергей требовал от Димы делать упражнения, приседать. Тот выполнял их нехотя или отказывался. Отчим ругался и грозился, что вечером накажет и побьёт Диму. Мне тоже не раз звонила мама. Она передавала мне слова отчима. Через меня требовала от Димы походить по комнате... Она запрещала мне давать Диме воду или вафли, пока он не сделает упражнения. Мать и отчим в разговоре со мной матерились. Когда Дима лежал на полу, то мать по телефону говорила, что он замёрзнет и погибнет от холода. Переложить его на кровать или помочь ему она и отчим не предлагали...»

Заставлял разминать руки О наказаниях Света рассказывала: «Сергей бил меня ремнём по попе. Мне было больно. Наказывал за то, что я не понимала уроки. Диму бил ремнём по попе за непослушание и не сделанные уроки. Мама видела это и никак не реагировала. Меня и брата от Сергея не защищала». На вопрос, жаловался ли Дима на своё здоровье, девочка отвечает положительно: «Жаловался, что у него болят губы. Они потрескались, когда он сам их раскусил. Ещё он сказал, что у него болят руки. Сергей и мать знали об этом, но никаких мер не принимали, к врачам не обращались, Диму в больницу не возили. Сергей сказал Диме разминать руки, но тот отказывался. Сергей за это его побил. Последний раз Сергей побил Диму примерно в январе 2025 года за провинность. Отчим бил руками по рукам, животу, ногами по ногам, а также ладонью по затылку. Дима плакал и просил его не бить...» Света также рассказала, как отчим привязал Диму к лестнице кровати. Девочка говорит, что Сергей снял издевательства на видео и показал ей запись. «Это было без меня, в тот момент я находилась в больнице... Видео подробно я не разглядывала, так как мне было неприятно такое смотреть. Со слов Сергея было ясно, что так он наказывал брата за его поведение». Света рассказала, что в декабре 2025 года Дима заболел простудой, мальчик болел долго. Ребёнка лечили самостоятельно, какие лекарства ему давали, девочка не знает. Врача домой не вызывали. На вопрос, как он болел, ответила: «Ему было холодно, сопли, кашель...»

Место, где нашли сумку с телом. Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

Покалечил за то, что задержалась в магазине Сергей сломал падчерице левую руку. «Я сказала маме, что иду после школы домой, а сама была в магазине «Супер Цены». Отчим сказал, что мама волновалась, потому что меня долго не было, и скрутил мне руку. Я почувствовала сильную боль в районе плеча и закричала. Несколько дней я не могла поднять руку. Она опухла и появилась шишка. Я ничего не говорила, так как боялась Сергея. В школу не ходила — так мне сказала мама. Когда увидели, что рука опухла, они повезли меня в больницу на рентген. На следующий день увезли в больницу в Калининград, где я провела несколько дней. В больнице я говорила, что упала с лестницы. Об истинной причине травмы я солгала по просьбе отчима и матери. Мама сказала, что если я скажу, то Серёгу посадят в тюрьмы, а когда он выйдет, то избавится от меня. Я послушалась их, так как боялась последствий».

«Нас запугал отчим» На вопросы, как дети проводили время с мамой и отчимом, девочка отвечает, что с ним они никуда не ходили, а с мамой — только по магазинам. «С родным отцом я и брат ходили гулять в парк, ездили на море и ходили в пиццерию обедать. Я и брат хорошо проводили время с отцом», — рассказала Света. На вопрос, как семья встретила Новый год, девочка перечислила: поели, посмотрели мультики и легли спать: «Мне и Диме ничего не подарили: наверное, мы плохо себя вели и не следили за чистотой». Девочка говорит, что не видела драк между матерью и отчимом. Иногда они ссорились и кричали друг на друга. Из комнаты матери периодически доносились какие-то стуки. На вопрос сотрудника опеки «Вас запугали? Кто?» девочка ответила: «Да, отчим».

На теле раны и ссадины Государственный обвинитель зачитала протокол осмотра места происшествия, составленный ночью 4 февраля: «В воде обнаружена чёрная матерчатая сумка, обмотанная пластиковым пакетом. Она перевязана скотчем, рядом моток скотча. В сумке труп ребёнка без одежды и семь кирпичей красного цвета. Ноги согнуты, одна рука согнута, другая — вдоль тела. На теле повреждения и ссадины в лобковой области, рана на темени, ссадины на затылке и темени, рана на подбородке, в области полового члена, раны и ссадины на коленях и руках».