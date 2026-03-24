«Жалко мне детей, очень жалко»: мать обвиняемого в убийстве мальчика из Черняховска дала показания в суде

Обвиняемый притопил тело убитого пасынка в болоте возле дома своей матери в день её рождения.

77-летняя женщина живёт в Черняховске, работает на полставки уборщицей. Во время суда была взволнована, но смогла рассказать о том, что случилось в день её рождения, 1 февраля.

«Они (Сергей и Анастасия — ред.) пришли меня поздравить, цветы подарили. Привели одну дочь. Я спросила: «Где Дима? (имя изменено — ред.)» Они сказали: «Наказан». Я говорю, мол, нет, надо привести Диму. <...> Они посидели за столом минут 20-30 <...> и вместе ушли».

По словам женщины, сестра Димы в тот вечер «тихонько разговаривала». Про брата она Свету (имя изменено) не спрашивала.

Прокурор Нина Мазур поинтересовалась: «Вас не удивило, что они так быстро ушли?»

«Нет, не удивило. Ушли и ушли, — о произошедшей трегадии женщина узнала от полицейских, которые пришли к ней ночью. — Как это случилось, я даже удивляюсь. Это событие неожиданно для меня».

«Мне нравились их отношения»

Сергей всегда жил с матерью и до 43 лет не был женат. Работал на фурах в Москве, Италии, Германии, всегда помогал деньгами: «Почему в 43 года он не женился, я не знаю. Домой никого не приводил, я у него ничего не спрашивала».

С Анастасией сын жил недолго: «Пошёл второй год». Познакомились и быстро расписались.

«Серёжа забрал сразу вещи у меня, забрал инструмент и стал делать ремонт. Я у них не была. Сказали, позовут, как сделают ремонт.

Про их отношения я не спрашивала — они вместе и хорошо. Настя не жаловалась...

<...> Мне нравились их отношения, Настя нравилась. Они звонили. Бывало, приедут, гостинцев привезут. И Настя ко мне относилась нормально. И она приходила, и денег давали».

Мать уверяет, что Сергей любил детей: «Бывало, я с ним по утрам встречалась, когда шла на работу, а он Диму ведёт в садик. На день рождения племянникам (детям сестры, им 13, 10 и пять лет — ред.) деньги и гостиницы привозил».

По словам женщины, за всё это время Настины дети приходили к ней четыре раза:

Ну, как сказать? Дети и дети. Тихонько разговаривали, ничего не просят, не играются.

Не как родные — придут, орут, жвачку давай, носятся по всём трём комнатам...»