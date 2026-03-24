«Жалко мне детей, очень жалко»: мать обвиняемого в убийстве мальчика из Черняховска дала показания в суде

Обвиняемый притопил тело убитого пасынка в болоте возле дома своей матери в день её рождения | Фото: СУ СК России по Калининградской области
На процессе по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске выступила мать обвиняемого. Она рассказала о том, что видела в день трагедии, и вспомнила детство своего сына. На заседании в понедельник, 24 марта, побывал журналист «Клопс». 

77-летняя женщина живёт в Черняховске, работает на полставки уборщицей. Во время суда была взволнована, но смогла рассказать о том, что случилось в день её рождения, 1 февраля. 

«Они (Сергей и Анастасия — ред.) пришли меня поздравить, цветы подарили. Привели одну дочь. Я спросила: «Где Дима? (имя изменено — ред.)» Они сказали: «Наказан». Я говорю, мол, нет, надо привести Диму. <...> Они посидели за столом минут 20-30 <...> и вместе ушли». 

По словам женщины, сестра Димы в тот вечер «тихонько разговаривала». Про брата она Свету (имя изменено) не спрашивала.  

Прокурор Нина Мазур поинтересовалась: «Вас не удивило, что они так быстро ушли?»

«Нет, не удивило. Ушли и ушли, — о произошедшей трегадии женщина узнала от полицейских, которые пришли к ней ночью. — Как это случилось, я даже удивляюсь. Это событие неожиданно для меня».

«Мне нравились их отношения»

Сергей всегда жил с матерью и до 43 лет не был женат. Работал на фурах в Москве, Италии, Германии, всегда помогал деньгами: «Почему в 43 года он не женился, я не знаю. Домой никого не приводил, я у него ничего не спрашивала».

С Анастасией сын жил недолго: «Пошёл второй год». Познакомились и быстро расписались. 

«Серёжа забрал сразу вещи у меня, забрал инструмент и стал делать ремонт. Я у них не была. Сказали, позовут, как сделают ремонт. 

Про их отношения я не спрашивала — они вместе и хорошо. Настя не жаловалась...

<...> Мне нравились их отношения, Настя нравилась. Они звонили. Бывало, приедут, гостинцев привезут. И Настя ко мне относилась нормально. И она приходила, и денег давали».

Мать уверяет, что Сергей любил детей: «Бывало, я с ним по утрам встречалась, когда шла на работу, а он Диму ведёт в садик. На день рождения племянникам (детям сестры, им 13, 10 и пять лет — ред.) деньги и гостиницы привозил».

По словам женщины, за всё это время Настины дети приходили к ней четыре раза:

Ну, как сказать? Дети и дети. Тихонько разговаривали, ничего не просят, не играются. 

Не как родные — придут, орут, жвачку давай, носятся по всём трём комнатам...»

Сергей и Анастасия на слушании дела | Фото: Калининградский областной суд
«А нельзя поцеловать их?»

Свидетельница описывает сына как жалостливого и заботливого: «Позвонит, спросит, как дела. Заезжал на рабочей машине. С соседями хорошо, никогда не дрался, на турнике занимался. Работал в основном в теплосети, в кочегарке. Окончил хабзайку нашу по автомобилям. Поступил в мореходку и не смог поехать туда. Муж был офицер, начальник гауптвахты — вредный и жадный. Не дал денег на учёбу сыну», — говорит женщина. 

С мужем она прожила 33 года. Супруг начал пить и потом ушёл в другую семью. Когда сын был школьником, муж часто скандалил, оскорблял и унижал: «Он орал на детей. Какая тут любовь? 

По имени не называл ни меня, ни сына. Обзывал ребёнка так, что Серёжка плакал. 

Мы уходили из дома. Мужу никто не нужен был. И собаку, и кота ногами пинал». 

Как бы вскользь женщина вспомнила случай, который произошёл, когда сыну было около года. На мальчика упала духовка с горячей едой: «Опрокинулась на шею, грудь, между ногами — всё кипятком. Он и ходить не мог, долго лежали в больнице. И сейчас ещё последствия, я ему детские крема передаю».

На вопрос об отношении к сыну и дочери Анастасии свекровь отвечает: «Жалко мне детей, очень жалко!»

Судья спрашивает: «Ваш сын мог ударить ребёнка, подзатыльник дать?» 

«Не знаю. Может, и мог. Как Настя там, наверное, смотрела», — вздыхает женщина. 

Когда судья объявил, что к свидетельнице больше нет вопросов, мать тихо спросила, с нежностью глядя на подсудимых: «А нельзя поцеловать их?» 

Судья пояснил, что это можно сделать на свидании.

В этот же день в суде озвучили показания сестры убитого Димы — она рассказала следователям подробности о последних днях жизни брата. 

Житель Черняховска убил 7-летнего пасынком в феврале 2025 года. Мужчина и мать ребёнка инсценировала побег мальчика, но вскоре сознались в убийстве. Обвиняемый упаковал тело ребёнка в сумку и утопил в болоте. Судебный процесс по делу начался в марте 2026 года. Подробности чудовищного преступления в материалах «Клопс».

Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
Свежие новости по теме
«Я решила, что он спит»: сестра убитого в Черняховске 7-летнего мальчика — о последнем дне его жизни и истязаниях отчима
Вчера
18:34
Даже врачам не сказала, что жила под пытками: медики осматривали сестру убитого в Черняховске 7-летнего мальчика
17 марта 2026
20:12
Не раз замечали синяки: что рассказали в суде учителя убитого в Черняховске 7-летнего мальчика
17 марта 2026
12:52
«Серёга бил, а мама сидела в кресле»: что рассказывал об издевательствах 7-летний мальчик, убитый отчимом в Черняховске
16 марта 2026
19:52
Все новости по теме
