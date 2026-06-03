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Госсекретарь США заявил, что перспективы соглашения России и Украины пока «не выглядят замечательно»

  1. Россия и мир
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Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что сейчас не видит заметных перспектив для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом ТАСС пишет в среду, 3 июня.

«По состоянию на текущий момент перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения», — отметил глава Госдепа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что перемирие на Украине стало бы «обманом» и «запудриванием мозгов», тогда как России нужен долгосрочный мир. Эту позицию поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший Киев «недоговороспособным».

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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