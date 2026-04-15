В Финляндии заявили о риске эскалации конфликта с РФ из-за поставок британских дронов Украине

Решение Великобритании поставить Украине крупную партию беспилотников может привести к усилению конфликта с Россией. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, пишет РИА Новости в среду, 15 апреля.

Политик назвал этот шаг серьёзной эскалацией и выступил против дальнейшего расширения военной поддержки Киева со стороны западных стран.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что в 2026 году планируется передать Украине 120 тысяч беспилотников. В поставки войдут как разведывательные и логистические аппараты, так и дроны дальнего радиуса действия и морские беспилотники. Ожидается, что значительная часть техники будет произведена британскими компаниями, включая Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.