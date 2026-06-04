От ПВО и Донбасса до выборов и Европы: главное со встречи Путина с мировыми СМИ

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В Константиновском дворце в четверг, 4 июня, прошла встреча Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств. Президент ответил на вопросы о ситуации на Украине, газовых поставках, экономике и возможном участии в выборах 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году, однако «совсем рано говорить» об этом. Он отметил, что даже не думает сейчас о переизбрании: первоочередная задача — решать стоящие перед страной вопросы.

Президент заявил, что планы «контролировать весь Донбасс» и «заключить сделку» по Украине не противоречат друг другу. При этом, по его словам, нет необходимости приостанавливать боевые действия для начала переговоров — лучше «остановить войну в целом».

Говоря о применении вооружений, Путин отметил, что по Украине не было ни одного боевого применения комплекса «Орешник» в полном смысле слова. По его словам, испытательный удар нанесли по «сараю», чтобы изучить поведение боевых элементов, и в будущем могут принять решения о полноформатном использовании комплекса, в том числе в городской застройке.

Президент сообщил, что российская армия взяла под контроль около 2440 кв. км в зоне СВО, полностью контролирует территорию ЛНР, свыше 85% ДНР и около 80% Запорожской области. Путин также заявил, что такого опыта по системам ПВО, как у России, «нет нигде». Он добавил, что численность ВСУ сократилась примерно на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч.

Путин вновь подчеркнул, что Россия готова подписывать документы с Киевом только с легитимным представителем — «это не каприз». Соглашения, по его словам, могут подписывать разные люди, в том числе председатель Верховной рады или Зеленский — зависит от типа документа.

Темы энергетики и работы «Северного потока» также обсуждались. Президент сообщил, что оставшуюся нитку можно запустить «просто нажав кнопку», но это требует решения правительства ФРГ. Россия готова поставлять по ней 25–28 млрд кубометров газа в год, однако партнёрам «Газпрома» в Германии, по его словам, запрещено брать этот газ по указанию из Брюсселя и Берлина.

Путин отметил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой: контакты между спецслужбами продолжаются. Он также выразил надежду, что в будущем стандарты ЕАЭС и ЕС смогут совпасть, создав общее пространство «от Лиссабона до Владивостока», хотя сейчас это невозможно.

Отдельно президент заявил, что Россия и Китай работают над новыми военно‑техническими разработками, но не в связи с текущими событиями. Он также отметил, что экономика России по паритету покупательной способности обогнала все страны Европы и Японию, заняв четвёртое место в мире.