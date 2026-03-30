Иран решил сделать платным проход коммерческих судов через Ормузский пролив

Проход коммерческих судов через Ормузский пролив станет платным. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности парламента Ирана Алаоддин Боруджерди, его слова приводит государственная телерадиокомпания страны IRIBNews в понедельник, 30 марта.

По словам иранского парламентария, новый порядок закреплён законом. «Обеспечение безопасности и предоставление судам услуги по проходу по водному пути будет производиться на платной основе», — добавил Боруджерди.

Ормузский пролив — узкий, но крайне важный морской путь, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и дальше выводит суда в открытый океан. Северный берег пролива находится под контролем Ирана, южный — ОАЭ и оманского полуэксклава.