Иран решил сделать платным проход коммерческих судов через Ормузский пролив

Проход коммерческих судов через Ормузский пролив станет платным. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности парламента Ирана Алаоддин Боруджерди, его слова приводит государственная телерадиокомпания страны IRIBNews в понедельник, 30 марта.

По словам иранского парламентария, новый порядок закреплён законом. «Обеспечение безопасности и предоставление судам услуги по проходу по водному пути будет производиться на платной основе», — добавил Боруджерди.

Ормузский пролив — узкий, но крайне важный морской путь, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и дальше выводит суда в открытый океан. Северный берег пролива находится под контролем Ирана, южный — ОАЭ и оманского полуэксклава.

Трамп выдвигал Ирану жёсткий ультиматум: если за 48 часов страна не восстановит движение судов через Ормузский пролив, США нанесут удары по её электростанциям. Республика обещала дать симметричный ответ.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
Иран сбил американский самолёт-разведчик за 500 млн долларов
07:53
В Тегеране к патрулированию улиц начали привлекать детей с 12 лет
Вчера
11:03
Иран заподозрил США в уловке с переговорами — СМИ
25 марта 2026
06:47
США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана
23 марта 2026
14:00
Все новости по теме
