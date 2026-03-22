Минфин США оценил возможную прибыль РФ от смягчения нефтяных санкций в 2 млрд долларов

Разрешение на операции по продаже российской нефти и нефтепродуктов может принести Москве не более 2 млрд долларов. Об этом в интервью NBC News заявил министр финансов США Скотт Бессент, передаёт ТАСС в воскресенье, 22 марта.
«Наш анализ показывает, что максимальная прибыль, которую Россия может получить, составляет 2 млрд долларов, это один день бюджета Российской Федерации», — заявил глава американского Минфина.
В марте на фоне эскалации на Ближнем Востоке резко подскочили цены на энергоносители. Обострение фактически заблокировало Ормузский пролив и снизило добычу нефти в нескольких странах региона. По мнению экспертов, ослабление санкций против российского топлива дало бы стране преимущества в глобальной торговле.