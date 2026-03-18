Минфин США вывел из-под антироссийских санкций три организации

Министерство финансов США объявило о выводе из-под антироссийских санкций трёх физических лиц и трёх организаций. Об этом говорится в обновлённом списке ведомства, пишет РИА Новости в среду, 18 марта.
Из санкционных списков исключены гражданка России Евгения Тюрикова (также известная под фамилиями Смирнова и Дяткова), россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.
Кроме того, ограничения сняты с двух турецких компаний — Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также с организации Futuris FZE, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах.
Причины такого решения в сообщении американского Минфина не уточняются.
