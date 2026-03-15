Трамп пока не планирует вводить новые санкции против российской нефти — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа пока не собирается вводить новые санкции против российской нефтяной отрасли. Об этом Financial Times сообщили европейские дипломаты, передаёт РБК в воскресенье, 15 марта.

По данным издания, на прошлой неделе американские чиновники уведомили об этом решении европейских коллег. Как утверждают собеседники газеты, одновременно Штаты приостановили часть действовавших ограничений на поставки из России.

«Ближний Восток серьёзно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа», — заявил один из европейских дипломатов изданию.

Источники газеты считают, что происходящее играет на руку России: растут цены на нефть, США взяли паузу в санкциях и быстро сокращают собственные запасы боеприпасов, необходимых Украине. Причём о задержках поставок американского оружия Киеву — прежде всего систем ПВО — уже уведомлены страны ЕС. В статье отмечается, что сейчас Вашингтон ставит в приоритет заказчиков с Ближнего Востока.

Впрочем, долгосрочные перспективы такой паузы пока неясны. Дональд Трамп уже допустил, что санкции против российской нефти могут вернуть позже — после стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

В Кремле считают, что взаимодействие Москвы и Вашингтона способно стабилизировать энергорынки. А ослабление санкций против российской нефти, по мнению экспертов, дало бы стране новые возможности в глобальной торговле.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Трамп пока не планирует вводить новые санкции против российской нефти — СМИ
