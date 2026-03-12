В Кремле заявили, что сотрудничество России и США могло бы стабилизировать энергорынки

В Кремле допустили, что активизация диалога с Вашингтоном могла бы позитивно сказаться на глобальных энергетических рынках. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет «Коммерсант» в четверг, 12 марта.

«Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации этих рынков», — заявил Песков.

Песков также прокомментировал контакты спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США. Деталей его переговоров в Майами в Кремле пока не раскрывают — как пояснил пресс-секретарь, сначала дипломат должен вернуться в Россию и переговорить с главой государства.

По мнению экспертов, нынешний скачок цен на нефть способен запустить новый глобальный цикл подорожания энергоресурсов — возможно повторение сценария нулевых годов.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
