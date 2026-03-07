Власти Шри-Ланки открыли горячую линию для туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Власти Шри-Ланки запустили круглосуточную горячую линию для иностранных туристов из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), пишет РИА Новости в субботу, 7 марта.

По информации организации, путешественники могут обратиться за помощью по телефону: 1912. Горячая линия работает круглосуточно. Сотрудники Sri Lanka Tourism Information Centre консультируют туристов, предоставляют актуальную информацию о поездках и помогают решить вопросы, связанные с изменениями в авиасообщении.

Мера была введена после того, как ряд стран Ближнего Востока полностью или частично закрыли своё воздушное пространство.

Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран, в свою очередь, нанёс ответные удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за конфликта ограничения на полёты затронули и соседние страны региона.

В МИД Ирана заявили, что помогающие США и Израилю страны могут стать «легитимными целями».

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Туризм