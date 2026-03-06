Минтранс сообщил о вывозе почти 21 тысячи россиян из ОАЭ и Омана

Российские и иностранные авиакомпании с начала недели вывезли в РФ почти 21 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана. Об этом, ссылаясь на данные Минтранса, пишет ТАСС в пятницу, 6 марта.

По оценке ведомства, ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока постепенно стабилизируется. Минтранс и Росавиация находятся в постоянном контакте с отечественными и зарубежными авиаперевозчиками.

С 2 по 5 марта авиакомпании выполнили 105 рейсов. Большая часть из них — 97 рейсов — была выполнена из аэропортов ОАЭ. Самолёты отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Ещё восемь рейсов выполнили из Омана.

Только 5 марта российские авиакомпании выполнили 41 рейс вместо запланированных 37. Из стран Ближнего Востока в этот день перевезли около 8,6 тыс. пассажиров.

Как сообщили в министерстве, в ближайшее время российские и иностранные авиакомпании планируют перевезти ещё более 8 тыс. человек. Для этого перевозчики выполнят 37 нерегулярных рейсов, которые ранее были отменены или перенесены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В Минтрансе также отметили, что российские авиакомпании рассчитывают выполнить весь план полётов из стран Ближнего Востока до конца текущей недели. Кроме того, в свободной продаже начали появляться билеты на ближайшие рейсы по направлению в Россию.

При этом авиакомпаниям рекомендовано продлить отмену рейсов в Израиль и из него до 20 марта. Также до 14 марта действует рекомендация приостановить продажу билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.