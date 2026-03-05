СМИ: в правительстве США назрел раскол из-за хода операции в Иране

В официальных кругах США назрел раскол из-за хода операции в Иране. Некоторые чиновники ставят в приоритет ход боевых действий, а другие переживают о влиянии конфликта на внутреннюю обстановку в стране. Об этом пишет The Atlantic.

«Я побеседовал с нынешними и бывшими чиновниками США, причастными к принятию решений, которые описывали полное отсутствие планирования и противоречивые цели тех, кто обеспокоен военными действиями, и тех, кто больше обеспокоен внутриполитическими последствиями войны», — отметил журналист издания, подчеркнув, что никто из опрошенных не уполномочен обсуждать вопрос публично.

Один из чиновников уверяет, что администрация Дональда Трампа даже рассматривала ослабление санкций на экспорт нефти Ирана. Таким образом планировалось уменьшить влияние конфликта на рост цен на топливо.