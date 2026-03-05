Эксперты перечислили продукты, которые могут исчезнуть с магазинных полок из-за войны на Ближнем Востоке

Из-за ситуации на Ближнем Востоке поставки ряда продуктов из Ирана в Россию могут сорваться, а часть позиций рискует стать дефицитной уже этой весной. Об этом со ссылкой на участников рынка и отраслевых экспертов пишет «Фонтанка» в четверг, 5 марта.

Как уточняет издание, с 1 марта Иран ввёл временные ограничения на вывоз овощей. Сейчас оптовики ждут решения властей по экспорту киви, томатов, огурцов и другой продукции, но пока вывоз остаётся под запретом.

Сильнее всего возможные перебои могут ударить по черешковому сельдерею и салату айсберг. По словам гендиректора аналитической компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, зимой и в начале весны именно Иран остаётся для российского рынка практически безальтернативным поставщиком этих товаров, а сопоставимой замены по цене и качеству сейчас нет.

В зоне риска также сладкий перец, баклажаны и кабачки. Глава «АБ-Центра» Алексей Плугов отмечает, что зимой и весной именно иранская продукция во многом формирует этот сегмент рынка, а быстро заместить такие объёмы Турция не сможет: для этого нужно было наращивать производство заранее. К тому же нынешний сезон у страны оказался не самым удачным. Если поставки действительно остановятся, ассортимент сократится, а цены пойдут вверх, прогнозируют специалисты.

Серьёзных проблем с огурцами и помидорами эксперты не ждут. Объёмы их поставок из Ирана сравнительно невелики, поэтому рынок, как считается, сможет переориентироваться на Азербайджан, Турцию, Узбекистан и Китай.

Отдельно специалисты выделяют киви. По словам руководителя проекта «Ягодная академия», гендиректора ИА FruitNews Ирины Козий, Иран фактически был главным поставщиком этих фруктов в зимне-весенний период, поэтому продукт может стать редким товаром на прилавках. Кроме того, перебои могут затронуть арбузы, финики и фисташки.

Эксперты добавляют, что Иран также занимает заметную долю в поставках цитрусовых, слив, персиков, черешни и свежего винограда. А вот исчезновение иранских яблок, по мнению Алексея Плугова, покупатели почти не заметят, поскольку их проще заменить продукцией из других стран.

Что касается морепродуктов, то здесь ситуация спокойнее. Согласно данным аналитического отдела Рыбного союза, иранские креветки и форель присутствуют на российском рынке, но не являются незаменимыми, поэтому в случае сбоев эти объёмы смогут компенсировать другие поставщики.