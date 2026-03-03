АТОР попросила власти поддержать туроператоров из-за застрявших за рубежом туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минэкономразвития предложения о поддержке отрасли, которая несёт крупные убытки из-за ситуации с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке. Об этом Интерфакс сообщает во вторник, 3 марта.

Из-за ограничений туркомпаниям пришлось продлевать проживание десятков тысяч россиян в отелях, менять авиабилеты и организовывать внеплановые трансферы. Сейчас среднесуточные расходы на размещение, питание и перевозку застрявших туристов превышают 500 млн рублей.

По оценке АТОР, за период с 28 февраля по 5 марта включительно расходы на размещение туристов в странах Персидского залива и транзитных пассажиров в ряде государств Южной и Юго-Восточной Азии перешагнут отметку в 2,6 млрд рублей.

В качестве меры поддержки эксперты предлагают освободить туроператоров в 2026-м от взносов в фонды персональной ответственности — в том числе за 2024 и 2025 годы. Ассоциация также просит разрешить направлять накопленные средства на покрытие расходов из-за аннуляций туров и возможных претензий со стороны клиентов.

Фонды персональной ответственности формирует ассоциация «Турпомощь». Компании ежегодно перечисляют туда до 1% от стоимости проданных туров за предыдущий год. Эти деньги предназначены для выплат путешественникам в случае, если фирма не выполнит свои обязательства. По данным АТОР, суммарный объём средств в фондах превышает 5,7 млрд рублей.

Калининградские туристы, оказавшиеся в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке, продолжают отдыхать и стараются не паниковать из-за отменённых рейсов. Земляки рассказали, как проводят время на южных курортах.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
