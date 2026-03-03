Ничего личного, только деньги: в США запустили счётчик войны на Ближнем Востоке

Стоп-кадр «Счётчика войны в Иране»

В США запустили сайт Cost of the Iran War («Затраты на войну в Иране»), который в режиме реального времени подсчитывает, сколько тратит Белый дом на военную операцию «Эпическая ярость». 

С момента первых ударов по Тегерану прошло ровно три дня. За это время счётчик намотал почти 2 млрд долларов. Ресурс основан на данных министерства обороны США и биржевых сводках. В атаках на Иран задействованы 2 авианосные ударные группы, 7 эсминцев и 6 кораблей более лёгкого, 12 типов самолётов. Также учитываются топливо и боеприпасы, а также их доставка, обслуживание разведывательных спутников и другие расходы.

Система учитывает и потери Пентагона. В Кувейте из-за ошибок систем ПВо были сбиты три американских самолёта по 90 млн долларов каждый. В конфликте погибло 6 военнослужащих США, ещё 18 — ранены.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что ему придётся направить наземные войска в Иран.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
