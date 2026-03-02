Элитные части Ирана атаковали американскую базу в Кувейте

Корпус стражей исламской революции выпустил партию беспилотников по американской базе Арифджан в Кувейте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу элитных частей Ирана в понедельник, 2 марта.

Это уже 13-я волна ударов, которые наносятся в ходе операции «Правдивое обещание — 4». Иран также намерен атаковать нефтепроводы своих противников, чтобы препятствовать экспорту нефти с Ближнего Востока.