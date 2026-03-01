МИД рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль

МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль из-за обострения ситуации и обмена ударами в регионе. Соответствующее сообщение опубликовали в телеграм-канале внешнеполитического ведомства в воскресенье, 1 марта.

Тем, кто уже находится в этих странах, советуют по возможности выехать в более безопасные районы или соседние государства. Россиянам напоминают о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности: не приближаться к военным и государственным объектам, не вести их фото- и видеосъёмку, избегать мест массового скопления людей и выполнять указания местных властей. При тревоге следует направляться в укрытия.

С учётом закрытого воздушного пространства Ирана выехать предлагают двумя наземными путями: в Азербайджан через КПП «Астара» или в Армению — через «Нурдуз»/«Агарак». В первой стране действует карантинный режим, поэтому для пересечения границы необходимо заранее согласовать разовое разрешение. Обратиться для этого нужно в посольство России в Тегеране. 

Из Израиля возможен выезд в Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Мост Алленби»/«Король Хусейн»).

В ведомстве также рекомендуют учитывать отмену рейсов и закрытие воздушного пространства при планировании транзита через страны Ближнего Востока и заранее проверять статус перелётов.

Круглосуточная горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД: +7 (495) 695-45-45.

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Духовный лидер считает, что народ страны и всего исламского мира должен стать «мстителем за кровь» верховного лидера Али Хаменеи.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
